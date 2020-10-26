В Киевской ТИК назвали срок, когда ждать официальных итогов голосования на выборах мэра
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Официальные итоги голосования на выборах городского головы должны быть объявлении не позднее, чем на 12 день со дня голосования, то есть до 6 ноября. К этой дате будет или признан избранный голова или назначен второй тур голосования в зависимости от количества голосов. Об этом во время брифинга сообщил заместитель главы Киевской городской территориальной избирательной комиссии Николай Нилов, передает корреспондент УНН.
"Официальные результаты Киевская городская территориальная избирательная комиссия должна объявить не позднее чем на 12 день после дня голосования, соответственно это 6 ноября 2020 года", - отметил он.
По его словам, они постараются сделать это поскорее.
"Будем смотреть, как можно предотвратить те вопросы, которые будут возникать у комиссии по несогласованности, насчет не точности, для того, чтобы корректно и законно, и в определенный законом срок признать избранного голову, если не будет победителя в первом туре - назначить второй тур голосования и в этот же срок должны определить состав депутатского корпуса Киевского городского совета", - добавил Нилов.
Напомним, на выборах Киевского городского головы побеждает действующий мэр Виталий Кличко. Наибольшее количество голосов на выборах в Киевсовет получила партия Виталия Кличко - "УДАР".