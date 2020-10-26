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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 63314 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 89379 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 104074 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 123501 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100218 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101201 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103657 просмотра

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В Киевской ТИК назвали срок, когда ждать официальных итогов голосования на выборах мэра

В Киевской ТИК назвали срок, когда ждать официальных итогов голосования на выборах мэра

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 октября. УНН. Официальные итоги голосования на выборах городского головы должны быть объявлении не позднее, чем на 12 день со дня голосования, то есть до 6 ноября. К этой дате будет или признан избранный голова или назначен второй тур голосования в зависимости от количества голосов. Об этом во время брифинга сообщил заместитель главы Киевской городской территориальной избирательной комиссии Николай Нилов, передает корреспондент УНН.

"Официальные результаты Киевская городская территориальная избирательная комиссия должна объявить не позднее чем на 12 день после дня голосования, соответственно это 6 ноября 2020 года", - отметил он.

По его словам, они постараются сделать это поскорее.

"Будем смотреть, как можно предотвратить те вопросы, которые будут возникать у комиссии по несогласованности, насчет не точности, для того, чтобы корректно и законно, и в определенный законом срок признать избранного голову, если не будет победителя в первом туре - назначить второй тур голосования и в этот же срок должны определить состав депутатского корпуса Киевского городского совета", - добавил Нилов.

Напомним, на выборах Киевского городского головы побеждает действующий мэр Виталий Кличко. Наибольшее количество голосов на выборах в Киевсовет получила партия Виталия Кличко - "УДАР".

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