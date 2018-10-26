Політолог назвав ціль візиту Порошенка до Білорусі

“Заяви пана Клімкіна, помилування Шаройка і т.д. — підніматись будуть всі ці теми, тому що будь-яка випадковість, будь-який випадок — він може суттєво погіршити відносини між двома країнами і погіршити геополітичну ситуацію України на Півночі”, — сказав В.Карасьов.

Політолог порадив не забувати, що Білорусь — союзна держава з Російською Федерацією.

“Зрозуміло, що Лукашенко маневрує. Він хоче зберегти статус-кво. Він розуміє, що якщо Росія і далі буде тиснути на Україну, то від цього постраждає Білорусь. Це треба використовувати українській владі, що і робить Президент”, — зазначив він, додавши, що українській владі необхідно робити все, щоб відносини з Білоруссю не погіршувались, а залишались хоча б на тому рівні, на якому вони були.

“Так, будуть ексцеси, будуть неприємні епізоди, такі як з паном Шаройком, але потрібно мінімізувати будь-які ризики, які можуть бути, геополітичні та військово-стратегічні ризики, які можуть настати у випадку погіршення відносин України з Республікою”, — підкреслив Карасьов.

На запитання, чи може візит українського Президента та його зустріч з білоруським лідером принести покращення в спірних моментах україно-білоруських відносин, зокрема в ситуації із Шаройком, експерт відповів “так”.

“Може, тому що все це може вирішуватись лише на рівні президентів. Головне, щоб це не повторилось. Тому потрібно, щоб президенти переговорили між собою, обговорили питання, які можуть бути, враховуючи, що гібридна війна — це війна спецслужб, причому серйозна, хоча і негласна. Тому потрібно зустрічатись, тому що, якщо не буде зустрічей, і якщо це віддати тільки на відпис МЗС, то ризиків буде набагато більше. Тож все правильно, що вони зустрічаються: це убезпечує від багатьох несподіванок на дуже важливому для України геополітичному стратегічному напрямку — Північ”, — наголосив він.

Нагадаємо, українець Павло Шаройко був засуджений у Білорусі за підозрою в шпигунстві. Він був затриманий КДБ 25 жовтня 2017 року.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко проведе зустріч з білоруським колегою Олександром Лукашенком у п’ятницю, 26 жовтня.

Зазначимо, раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що перебування громадян України на території Білорусі є потенційно небезпечним, після фактів затримання українського журналіста та блогера на території Білорусі.