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Политолог назвал цель визита Порошенко в Беларусь

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 октября. УНН. Вопрос о помиловании гражданина Украины Павла Шаройко, так же, как и заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина об опасности пребывания украинцев на территории Беларуси, будут затронуты во время встречи президентов Украины Петра Порошенко и Беларуси Александра Лукашенко. Такое мнение в комментарии УНН высказал политолог Вадим Карасев.

"Заявления господина Климкина, помилование Шаройко и т.д. - подниматься будут все эти темы, потому что любая случайность, любой случай - он может существенно ухудшить отношения между двумя странами и ухудшить геополитическую ситуацию Украины на Севере", - сказал Карасев.

Политолог посоветовал не забывать, что Беларусь - союзное государство с Российской Федерацией.

"Понятно, что Лукашенко маневрирует. Он хочет сохранить статус-кво. Он понимает, что если Россия и дальше будет давить на Украину, то от этого пострадает Беларусь. Это надо использовать украинской власти, что и делает Президент", - отметил он, добавив, что украинской власти необходимо делать все, чтобы отношения с Беларусью не ухудшались, а оставались хотя бы на том уровне, на котором они были.

"Да, будут эксцессы, будут неприятные эпизоды, такие как с господином Шаройко, но нужно минимизировать любые риски, которые могут быть, геополитические и военно-стратегические риски, которые могут возникнуть в случае ухудшения отношений Украины с Республикой", - подчеркнул Карасев.

На вопрос, может ли визит украинского президента и его встреча с белорусским лидером принести улучшения в спорных моментах Украины-белорусских отношений, в частности в ситуации с Шаройко, эксперт ответил "да".

"Может, потому что все это может решаться на уровне президентов. Главное, чтобы это не повторилось. Поэтому нужно, чтобы президенты переговорили между собой, обсудили вопросы, которые могут быть, учитывая, что гибридная война - это война спецслужб, причем серьезная, хотя и негласная. Поэтому нужно встречаться, потому что, если не будет встреч, и если это отдать только на список с МИД, то рисков будет гораздо больше. Поэтому все правильно, что они встречаются: это защищает от многих неожиданностей на очень важном для Украины геополитическом стратегическом направлении - Север", - подчеркнул он.

Напомним, украинец Павел Шаройко был осужден в Беларуси по подозрению в шпионаже. Он был задержан КГБ 25 октября 2017 года.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко проведет встречу с белорусским коллегой Александром Лукашенко в пятницу 26 октября.

Отметим, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что пребывание граждан Украины на территории Беларуси является потенциально опасным, после фактов задержания украинского журналиста и блогера на территории Беларуси.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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