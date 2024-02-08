Поляки запевнили, що фермери не блокуватимуть повністю рух на кордоні з Україною - посол
Київ • УНН
Польські фермери, які протестуватимуть, не будуть повністю перекривати прикордонний рух з Україною і дозволять здійснювати вантажні перевезення.
Польська сторона запевнила Україну, що фермери, яки вийдуть на нові акції протесту, не будуть повністю блокувати рух. Про це заявив посол в Польщі Василь Зварич у коментарі Радіо Свобода, пише УНН.
На сьогодні ще немає такого єдиного бачення, яким чином буде здійснюватися обмеження руху. Ми маємо запевнення від польської сторони, що повністю рух заблокований не буде, що все ж таки будуть пропускати і вантажний транспорт, але в певній періодичності. А гуманітарні вантажі, цистерни з паливом, вся необхідна допомога, яка потрібна Україні, має йти безперешкодно
Зварич зазначив, що Україна в умовах повномасштабної війни залежить від експорту – тому будь-які його обмеження боляче позначаються на її обороноздатності.
За словами посла, польський уряд постійно веде з фермерами перемовини щодо скорочення терміну страйку. Раніше фермери заявляли, що будуть протягом місяця блокувати кордон і окремі дороги.
Зварич сподівається, що сторони досягнуть порозуміння, щоб обмежити протест у часі й унеможливити блокування кордону надалі.
Доповнення
Через страйк фермерів з 9 лютого очікується укладення руху вантажівок на кордоні з Польщею та Угорщиною на автошляху до ПП "Захонь" й 12 лютого через ПП "Устилуг" та "Угринів".