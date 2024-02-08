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Поляки заверили, что фермеры не будут блокировать полностью движение на границе с Украиной - посол

Поляки заверили, что фермеры не будут блокировать полностью движение на границе с Украиной - посол

Киев  •  УНН

08 февраль 2024, 13:29  •  12217 просмотра

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Польские фермеры, которые будут протестовать, не будут полностью перекрывать пограничное движение с Украиной и позволят осуществлять грузовые перевозки.

Польская сторона заверила Украину, что фермеры, которые выйдут на новые акции протеста, не будут полностью блокировать движение. Об этом заявил посол в Польше Василий Зварич в комментарии Радио Свобода, пишет УНН.

На сегодня еще нет такого единого видения, каким образом будет осуществляться ограничение движения. Мы имеем заверения от польской стороны, что полностью движение заблокировано не будет, что все же будут пропускать и грузовой транспорт, но в определенной периодичности. А гуманитарные грузы, цистерны с топливом, вся необходимая помощь, которая нужна Украине, должна идти беспрепятственно

- заявил посол.

Зварич отметил, что Украина в условиях полномасштабной войны зависит от экспорта - поэтому любые его ограничения больно сказываются на ее обороноспособности.

По словам посла, польское правительство постоянно ведет с фермерами переговоры о сокращении срока забастовки.  Ранее фермеры заявляли, что будут в течение месяца блокировать границу и отдельные дороги.

Зварыч надеется, что стороны достигнут взаимопонимания, чтобы ограничить протест во времени и сделать невозможным блокирование границы в дальнейшем.

Дополнение

Из-за забастовки фермеров с 9 февраля ожидается заключение движения грузовиков на границе с Польшей и Венгрией на автодороге до ПП "Захонь" и 12 февраля через ПП "Устилуг" и "Угринов".

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ОбществоПолитика
vengriyaВенгрия
ukrainaУкраина
polshaПольша
Поляки запевнили, що фермери не блокуватимуть повністю рух на кордоні з Україною - посол
Ambassador: Poles assured that farmers will not completely block traffic on the border with Ukraine
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