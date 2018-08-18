Похорони 19 жертв обвалу мосту пройшли у Генуї
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Похоронні церемонії для 19 з уже 42 загиблих внаслідок обвалу автомобільного мосту у Генуї на півночі Італії відбулися у суботу в місті, передає УНН.
У першому ряду на церемонії був присутній президент Італії Серджо Матарелла і прем'єр країни Джузеппе Конте.
Церемонію вів архієпископ Генуї, кардинал Анджело Баньяско. Він зазначив, що трагедія "стала причиною розколу в серці Генуї. Глибокою раною".
Похорони, які проводили на державному рівні, супроводжувалися дзвоном церковних дзвонів на початку церемонії. Магазини у місті були зачинені. Роботу припинив і місцевий порт.
Нагадаємо, 14 серпня у Генуї на півночі Італії обрушився довгий проліт мосту, яким проходить швидкісна траса A10 (Генуя - Савона, європейський маршрут Е80). У момент події на ньому перебувало понад 30 легкових автомобілів і три вантажівки.
Префектура міста Генуя інформувала Генеральне консульство України в Мілані про відсутність громадян України серед загиблих в результаті обвалу мосту Моранді, що стався 14 серпня, але повідомила, що двоє українців постраждали.