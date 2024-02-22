Погрожував вбивством цивільним під час окупації Київщини: оголошено підозру військовому рф

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 11166 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 74563 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 156978 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 155228 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 127581 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 134590 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 86234 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93498 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99103 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89815 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.5м/с
63%
Популярнi новини

Ракетний удар окупантів по Сумах: кількість загиблих зросла до 34 людей

13 квітня, 16:18 • 5310 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 4244 перегляди

"Монумент непокори": Трамп відкрив пам’ятник самому собі

13 квітня, 19:08 • 7378 перегляди

Захисники українського неба знищили понад пів тисячі ворожих цілей за тиждень

13 квітня, 19:11 • 6482 перегляди

В Одесі пролунали вибухи, містян закликають бути обережними

13 квітня, 19:17 • 6614 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 155228 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 225174 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 374355 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 310543 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 418552 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 4294 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 15343 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 32168 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28934 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 127581 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Погрожував вбивством цивільним під час окупації Київщини: оголошено підозру військовому рф

Київ • УНН

 • 23997 перегляди

Встановлено особу російського військовослужбовця, який погрожував вбити цивільну особу в селі Богданівка Броварського району Київської області під час його окупації в березні 2022 року.

Погрожував вбивством цивільним під час окупації Київщини: оголошено підозру військовому рф

Українські правоохоронці встановили особу ще одного російського військового, який залякував цивільних під час окупації Київщини. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України, пише УНН.

Деталі

Провівши низку оперативних та слідчих дій, правоохоронці встановили, що під час окупації військовими рф села Богданівка Броварського району Київської області у березні 2022 року загарбники погрожували вбивством цивільній особі.

Військовослужбовець 3 окремої бригади спеціального призначення в/ч 21808 головного управління Генерального штабу зс рф разом з іншими п’ятьма невстановленими досудовим розслідуванням військовослужбовцями рф проводив "фільтраційні заходи" для залякування місцевих мешканців.

Катував місцевих під час окупації: спецпризначенцю рф, який захоплював Кінбурнську косу оголосили підозру20.02.24, 17:10 • 23484 перегляди

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють співробітники слідчого управління ГУ СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни. 27-річному уродженцю Астраханської області загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі. Слідчі дії тривають

- резюмували в Нацполіції.

Доповнення

Слідчі з'ясували, що окупанти залякували та погрожували вбивством мирним жителям за їх активну громадську позицію на підтримку України.

Катували 16-річного хлопця під час окупації Купʼянщини: повідомлено про підозру трьом поплічникам ворога19.02.24, 11:32 • 30036 переглядiв

Зокрема під час перевірки телефонів у місцевих росіянин заявив, що "Київ паде" та армія рф невдовзі захопить столицю, але один з українців не погодився з ним. У відповідь окупант дослав патрон у патронник та спрямував зброю жителю Київщини у груди для здійснення пострілу.

Від смерті чоловіка врятував його батько, який відвернув увагу озброєного ката. Надалі російські військові покинули приміщення.

Нагадаємо

Пʼяти військовослужбовцям рф повідомлено про підозру у катуванні чотирьох цивільних у місті Тростянець Сумської області у березні 2022 року.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ВійнаКримінал та НП
Brent
$64.66
Bitcoin
$84,221.50
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,255.94
Ethereum
$1,612.91