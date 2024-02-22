Погрожував вбивством цивільним під час окупації Київщини: оголошено підозру військовому рф
Київ • УНН
Встановлено особу російського військовослужбовця, який погрожував вбити цивільну особу в селі Богданівка Броварського району Київської області під час його окупації в березні 2022 року.
Українські правоохоронці встановили особу ще одного російського військового, який залякував цивільних під час окупації Київщини. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України, пише УНН.
Деталі
Провівши низку оперативних та слідчих дій, правоохоронці встановили, що під час окупації військовими рф села Богданівка Броварського району Київської області у березні 2022 року загарбники погрожували вбивством цивільній особі.
Військовослужбовець 3 окремої бригади спеціального призначення в/ч 21808 головного управління Генерального штабу зс рф разом з іншими п’ятьма невстановленими досудовим розслідуванням військовослужбовцями рф проводив "фільтраційні заходи" для залякування місцевих мешканців.
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Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють співробітники слідчого управління ГУ СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни. 27-річному уродженцю Астраханської області загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі. Слідчі дії тривають
Доповнення
Слідчі з'ясували, що окупанти залякували та погрожували вбивством мирним жителям за їх активну громадську позицію на підтримку України.
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Зокрема під час перевірки телефонів у місцевих росіянин заявив, що "Київ паде" та армія рф невдовзі захопить столицю, але один з українців не погодився з ним. У відповідь окупант дослав патрон у патронник та спрямував зброю жителю Київщини у груди для здійснення пострілу.
Від смерті чоловіка врятував його батько, який відвернув увагу озброєного ката. Надалі російські військові покинули приміщення.
Нагадаємо
Пʼяти військовослужбовцям рф повідомлено про підозру у катуванні чотирьох цивільних у місті Тростянець Сумської області у березні 2022 року.