Угрожал убийством гражданским во время оккупации Киевщины: объявлено подозрение военному рф

Украинские правоохранители установили личность еще одного российского оккупанта, который запугивал гражданских во время оккупации Киевщины. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, пишет УНН.

Детали

Проведя ряд оперативных и следственных действий, правоохранители установили, что во время оккупации военными РФ села Богдановка Броварского района Киевской области в марте 2022 года захватчики угрожали убийством гражданскому лицу.

Военнослужащий 3 отдельной бригады специального назначения в/ч 21808 главного управления Генерального штаба ВС РФ вместе с другими пятью неустановленными досудебным расследованием военнослужащими рф проводил "фильтрационные мероприятия" для запугивания местных жителей.

Пытал местных во время оккупации: спецназовцу рф, который захватывал Кинбурнскую косу объявили подозрение

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют сотрудники следственного управления ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины - нарушение законов и обычаев войны. 27-летнему уроженцу Астраханской области грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы. Следственные действия продолжаются - резюмировали в Нацполиции.

Дополнение

Следователи выяснили, что оккупанты запугивали и угрожали убийством мирным жителям за их активную гражданскую позицию в поддержку Украины.

Пытали 16-летнего парня во время оккупации Купянщины: сообщено о подозрении трем приспешникам врага

В частности во время проверки телефонов у местных россиянин заявил, что "Киев падет" и армия рф вскоре захватит столицу, но один из украинцев не согласился с ним. В ответ оккупант дослал патрон в патронник и направил оружие жителю Киевщины в грудь для осуществления выстрела.

От смерти мужчину спас его отец, который отвлек внимание вооруженного палача. В дальнейшем российские военные покинули помещение.

Напомним

Пяти военнослужащим рф сообщено о подозрении в пытках четырех гражданских в городе Тростянец Сумской области в марте 2022 года.