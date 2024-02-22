Угрожал убийством гражданским во время оккупации Киевщины: объявлено подозрение военному рф

Эксклюзив
Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая
  •  16766 просмотра

Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая

Эксклюзив
Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут
  •  75427 просмотра

Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут

Эксклюзив
Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
21.02.24  •  156541 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

Эксклюзив
Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
21.02.24  •  191761 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
21.02.24  •  178279 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

Эксклюзив
рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
20.02.24  •  203806 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

Эксклюзив
Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа
20.02.24  •  218231 просмотра

Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа

Эксклюзив
Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ
20.02.24  •  191029 просмотра

Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ

Эксклюзив
Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник
19.02.24  •  207126 просмотра

Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой
19.02.24  •  388496 просмотра

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Угрожал убийством гражданским во время оккупации Киевщины: объявлено подозрение военному рф

Угрожал убийством гражданским во время оккупации Киевщины: объявлено подозрение военному рф

Киев  •  УНН

22 февраля 2024, 10:44  •  14281 просмотра

Read in English

Установлена личность российского военнослужащего, который угрожал убить гражданское лицо в селе Богдановка Броварского района Киевской области во время его оккупации в марте 2022 года.

Украинские правоохранители установили личность еще одного российского оккупанта, который запугивал гражданских во время оккупации Киевщины. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, пишет УНН.

Детали

Проведя ряд оперативных и следственных действий, правоохранители установили, что во время оккупации военными РФ села Богдановка Броварского района Киевской области в марте 2022 года захватчики угрожали убийством гражданскому лицу.

Военнослужащий 3 отдельной бригады специального назначения в/ч 21808 главного управления Генерального штаба ВС РФ вместе с другими пятью неустановленными досудебным расследованием военнослужащими рф проводил "фильтрационные мероприятия" для запугивания местных жителей.

Пытал местных во время оккупации: спецназовцу рф, который захватывал Кинбурнскую косу объявили подозрение20 февраля 2024, 15:10 • 19296 просмотров

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют сотрудники следственного управления ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины - нарушение законов и обычаев войны. 27-летнему уроженцу Астраханской области грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы. Следственные действия продолжаются

- резюмировали в Нацполиции.

Дополнение

Следователи выяснили, что оккупанты запугивали и угрожали убийством мирным жителям за их активную гражданскую позицию в поддержку Украины.

Пытали 16-летнего парня во время оккупации Купянщины: сообщено о подозрении трем приспешникам врага19 февраля 2024, 09:32 • 27277 просмотров

В частности во время проверки телефонов у местных россиянин заявил, что "Киев падет" и армия рф вскоре захватит столицу, но один из украинцев не согласился с ним. В ответ оккупант дослал патрон в патронник и направил оружие жителю Киевщины в грудь для осуществления выстрела.

От смерти мужчину спас его отец, который отвлек внимание вооруженного палача. В дальнейшем российские военные покинули помещение.

Напомним

Пяти военнослужащим рф сообщено о подозрении в пытках четырех гражданских в городе Тростянец Сумской области в марте 2022 года.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ВойнаКриминал и ЧП
Погрожував вбивством цивільним під час окупації Київщини: оголошено підозру військовому рф
Threatened to kill civilians during the occupation of Kyiv region: russian military is served with a notice of suspicion
Новости по теме

Угрожал убийством гражданским во время оккупации Киевщины: объявлено подозрение военному рф

Установлена личность российского военнослужащего, который угрожал убить гражданское лицо в селе Богдановка Броварского района Киевской области во время его оккупации в марте 2022 года.

Война •   •  14281 просмотра
Угрожал убийством гражданским во время оккупации Киевщины: объявлено подозрение военному рф

Зеленский рассказал, что будет делать Украина в случае неодобрения помощи от США

Президент Зеленский предупредил, что если помощь США не будет одобрена, то в больницах будет больше раненых украинских солдат из-за отсутствия мощной защиты от российских атак.

Война •   •  29036 просмотра
Зеленский рассказал, что будет делать Украина в случае неодобрения помощи от США

Двух сотрудников ТЦК во Львовской области будут судить за пытки и удерживание мужчин в военкомате

Двое сотрудников украинского военкомата предстанут перед судом за пытки и незаконное удержание четырех мужчин, которые пытались пересечь границу.

Криминал и ЧП •   •  23261 просмотра
Двух сотрудников ТЦК во Львовской области будут судить за пытки и удерживание мужчин в военкомате

Войска россии пытаются закрепиться на Лимано-Купянском направлении, а также выйти на реку Северский Донец

Российские войска пытаются закрепиться на Лиманско-Купянском направлении и выйти к реке Северский Донец, в то время как украинские войска продолжают сопротивляться их попыткам.

Война •   •  22258 просмотра
Войска россии пытаются закрепиться на Лимано-Купянском направлении, а также выйти на реку Северский Донец

Партизаны разведали воинскую часть российского "омона" в оккупированном Симферополе

Украинские партизаны провели разведку подразделения российского спецназа в оккупированном Симферополе и передали координаты подразделения украинским военным.

Война •   •  20252 просмотра
Партизаны разведали воинскую часть российского "омона" в оккупированном Симферополе

Армия рф выпустила по Украине более 20 северокорейских ракет - СБУ

СБУ задокументировала, что российские войска выпустили по Украине более 20 северокорейских средств поражения.

Война •   •  19419 просмотра
Армия рф выпустила по Украине более 20 северокорейских ракет - СБУ

ВС ВСУ предупредили об угрозе пусков ракет Х-22 на фоне приближения российских Ту-22м3 к границе

ВС ВС Украины предупредили о возможных пусках ракет Х-22, поскольку российские бомбардировщики Ту-22м3 приблизились к восточной границе Украины.

Война •   •  17924 просмотра
ВС ВСУ предупредили об угрозе пусков ракет Х-22 на фоне приближения российских Ту-22м3 к границе

Как руками бизнеса убрать общественный контроль? - глава СОК БЭБ возмущен законопроектом Железняка

Тарас Котов раскритиковал законопроект о перезагрузке БЭБ авторства народного депутата Ярослава Железняка.

Политика •   •  18320 просмотра
Как руками бизнеса убрать общественный контроль? - глава СОК БЭБ возмущен законопроектом Железняка

Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут

Депутат Южанина готова инициировать проверку относительно поездок директора-распорядителя ФГВФЛ Светланы Рекрут за границу.

Криминал и ЧП •   •  75427 просмотра
Эксклюзив
Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут

Партизаны разведали фортификации россиян в Крыму и оставили "подарки" оккупантам

Партизаны проводили разведку российских укреплений в оккупированном Крыму и оставляли "подарки" захватчикам.

Война •   •  15404 просмотра
Партизаны разведали фортификации россиян в Крыму и оставили "подарки" оккупантам