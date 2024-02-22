Угрожал убийством гражданским во время оккупации Киевщины: объявлено подозрение военному рф
Киев • УНН
Установлена личность российского военнослужащего, который угрожал убить гражданское лицо в селе Богдановка Броварского района Киевской области во время его оккупации в марте 2022 года.
Украинские правоохранители установили личность еще одного российского оккупанта, который запугивал гражданских во время оккупации Киевщины. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, пишет УНН.
Детали
Проведя ряд оперативных и следственных действий, правоохранители установили, что во время оккупации военными РФ села Богдановка Броварского района Киевской области в марте 2022 года захватчики угрожали убийством гражданскому лицу.
Военнослужащий 3 отдельной бригады специального назначения в/ч 21808 главного управления Генерального штаба ВС РФ вместе с другими пятью неустановленными досудебным расследованием военнослужащими рф проводил "фильтрационные мероприятия" для запугивания местных жителей.
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Дополнение
Следователи выяснили, что оккупанты запугивали и угрожали убийством мирным жителям за их активную гражданскую позицию в поддержку Украины.
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От смерти мужчину спас его отец, который отвлек внимание вооруженного палача. В дальнейшем российские военные покинули помещение.
Напомним
Пяти военнослужащим рф сообщено о подозрении в пытках четырех гражданских в городе Тростянец Сумской области в марте 2022 года.
Угрожал убийством гражданским во время оккупации Киевщины: объявлено подозрение военному рф
Установлена личность российского военнослужащего, который угрожал убить гражданское лицо в селе Богдановка Броварского района Киевской области во время его оккупации в марте 2022 года.
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