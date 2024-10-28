Поділилися досвідом з європейцями. Експерти КНДІСЕ взяли участь у зустрічі міжнародної групи з аналізу цифрових фото-зображень в Гаазі

Спеціалісти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз представили Україну, поділилися досвідом аналізу фотозображень з європейськими колегами під час щорічної зустрічі Робочої групи з аналізу цифрових фотозображень (DIWG) Європейської мережі судових експертних установ (ENFSI) в Гаазі, пише УНН.

З початку повномасштабного російського вторгнення експертами КНДІСЕ проведено тисячі аналізів фото- та відеоматеріалів у межах різних справ. Наприклад, значну частину роботи становив аналіз матеріалів, пов’язаних із тимчасовою окупацією Київщини та північних регіонів України на початку 2022 року. Експерти проводили ідентифікацію російських військових, які вчиняли злочини на території України. Окрім того, систематично здійснюється робота з встановлення осіб українських військовополонених за зверненнями рідних або за призначеннями органів досудового розслідування