Поділилися досвідом з європейцями. Експерти КНДІСЕ взяли участь у зустрічі міжнародної групи з аналізу цифрових фото-зображень в Гаазі
Київ • УНН
Експерти КНДІСЕ взяли участь у зустрічі міжнародної групи з аналізу цифрових фото-зображень в Гаазі.
Спеціалісти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз представили Україну, поділилися досвідом аналізу фотозображень з європейськими колегами під час щорічної зустрічі Робочої групи з аналізу цифрових фотозображень (DIWG) Європейської мережі судових експертних установ (ENFSI) в Гаазі, пише УНН.
З початку повномасштабного російського вторгнення експертами КНДІСЕ проведено тисячі аналізів фото- та відеоматеріалів у межах різних справ. Наприклад, значну частину роботи становив аналіз матеріалів, пов’язаних із тимчасовою окупацією Київщини та північних регіонів України на початку 2022 року. Експерти проводили ідентифікацію російських військових, які вчиняли злочини на території України. Окрім того, систематично здійснюється робота з встановлення осіб українських військовополонених за зверненнями рідних або за призначеннями органів досудового розслідування
Під час міжнародної зустрічі учасники сфокусувалися на новітніх технологіях аналізу цифрових зображень, інноваційних методах обробки цифрових доказів та обміну кращими практиками, що зміцнюють судову експертизу у всьому світі.
Експерти КНДІСЕ, зокрема, обговорили з іноземними колегами складнощі й можливості використання інноваційних рішень у галузі фото- та відеоекспертизи, що відіграють ключову роль в об'єктивному розслідуванні злочинів.
Участь наших експертів у таких міжнародних заходах підтверджує їхню фахову підготовку та здатність ефективно застосовувати цифрові інструменти для проведення експертиз у розслідуванні злочинів на національному та міжнародному рівнях. Ми використовуємо аналогічну методологію досліджень і схожі інструменти, але досвід роботи у воєнному контексті для наших європейських партнерів є новим
Він також підкреслив, що робота експертів КНІДСЕ стає частиною доказової бази військової агресії росії проти України, яка буде використана для притягнення винних до відповідальності.
Олександр Рувін переконаний, що співпраця з міжнародними колегами допоможе всім учасникам удосконалювати свої методи, запроваджувати більш ефективні інструменти та підтримувати високий рівень експертних досліджень.
Додамо
Раніше в КНІДСЕ розповіли УНН, як проводилася ідентифікація українського військового Олександра Мацієвського, якого розстріляли російські окупанти за висловлювання "Слава Україні".