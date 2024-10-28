Поделились опытом с европейцами. Эксперты КНИИСЭ приняли участие во встрече международной группы по анализу цифровых фото-изображений в Гааге

Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз представили Украину, поделились опытом анализа фотоизображений с европейскими коллегами во время ежегодной встречи Рабочей группы по анализу цифровых фотоизображений (DIWG) Европейской сети судебных экспертных учреждений (ENFSI) в Гааге, пишет УНН.

С начала полномасштабного российского вторжения экспертами КНИИСЭ проведены тысячи анализов фото- и видеоматериалов в рамках различных дел. Например, значительную часть работы составил анализ материалов, связанных с временной оккупацией Киевщины и северных регионов Украины в начале 2022 года. Эксперты проводили идентификацию российских военных, совершавших преступления на территории Украины. Кроме того, систематически осуществляется работа по установлению лиц украинских военнопленных по обращениям родных или по назначениям органов досудебного расследования

Во время международной встречи участники сфокусировались на новейших технологиях анализа цифровых изображений, инновационных методах обработки цифровых доказательств и обмена лучшими практиками, укрепляющими судебную экспертизу во всем мире.

Эксперты КНИИСЭ, в частности, обсудили с иностранными коллегами сложности и возможности использования инновационных решений в области фото- и видеоэкспертизы, играющих ключевую роль в объективном расследовании преступлений.

Участие наших экспертов в таких международных мероприятиях подтверждает их профессиональную подготовку и способность эффективно применять цифровые инструменты для проведения экспертиз в расследовании преступлений на национальном и международном уровнях. Мы используем аналогичную методологию исследований и похожие инструменты, но опыт работы в военном контексте для наших европейских партнеров является новым