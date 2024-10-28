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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Поделились опытом с европейцами. Эксперты КНИИСЭ приняли участие во встрече международной группы по анализу цифровых фото-изображений в Гааге

Поделились опытом с европейцами. Эксперты КНИИСЭ приняли участие во встрече международной группы по анализу цифровых фото-изображений в Гааге

Киев  •  УНН

10:38 • 6232 просмотра

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Эксперты КНИИСЭ приняли участие во встрече международной группы по анализу цифровых фото-изображений в Гааге.

Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз представили Украину, поделились опытом анализа фотоизображений с европейскими коллегами во время ежегодной встречи Рабочей группы по анализу цифровых фотоизображений (DIWG) Европейской сети судебных экспертных учреждений (ENFSI) в Гааге, пишет УНН.

С начала полномасштабного российского вторжения экспертами КНИИСЭ проведены тысячи анализов фото- и видеоматериалов в рамках различных дел. Например, значительную часть работы составил анализ материалов, связанных с временной оккупацией Киевщины и северных регионов Украины в начале 2022 года. Эксперты проводили идентификацию российских военных, совершавших преступления на территории Украины. Кроме того, систематически осуществляется работа по установлению лиц украинских военнопленных по обращениям родных или по назначениям органов досудебного расследования

- рассказал Александр Рувин.

Во время международной встречи участники сфокусировались на новейших технологиях анализа цифровых изображений, инновационных методах обработки цифровых доказательств и обмена лучшими практиками, укрепляющими судебную экспертизу во всем мире.

Эксперты КНИИСЭ, в частности, обсудили с иностранными коллегами сложности и возможности использования инновационных решений в области фото- и видеоэкспертизы, играющих ключевую роль в объективном расследовании преступлений.

Участие наших экспертов в таких международных мероприятиях подтверждает их профессиональную подготовку и способность эффективно применять цифровые инструменты для проведения экспертиз в расследовании преступлений на национальном и международном уровнях. Мы используем аналогичную методологию исследований и похожие инструменты, но опыт работы в военном контексте для наших европейских партнеров является новым

- отметил Александр Рувин.

Он также подчеркнул, что работа экспертов КНИИСЭ становится частью доказательной базы военной агрессии россии против Украины, которая будет использована для привлечения виновных к ответственности.

Александр Рувин убежден, что сотрудничество с международными коллегами поможет всем участникам совершенствовать свои методы, внедрять более эффективные инструменты и поддерживать высокий уровень экспертных исследований.

Добавим

Ранее в КНИИСЭ рассказали УНН, как проводилась идентификация украинского военного Александра Мациевского, которого расстреляли российские оккупанты за высказывание "Слава Украине".

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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