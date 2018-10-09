Податковий комітет ВР звинуватив ДФС у маніпуляціях
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Комітет Верховної Ради з питань податкової та митної політики заявив, що Державна фіскальна служба України маніпулює нормами Податкового кодексу під час перевірки податкового кредиту з ПДВ, передає УНН з посиланням на відповідний документ.
“За результатами проведеного аналізу встановлено, що Державна фіскальна служба України своїми листами-вказівками допускає зміну суті окремих прямих норм Податкового кодексу України, що призводить до порушення контролюючимим органами законних прав платників податків, зокрема права на формування податкового кредиту”, — вказали в комітеті.
У заяві нардепи закликають ДФС змінити методи перевірки сплати ПДВ та не перевищувати повноваження.
Водночас, нагадаємо, саме члену вказаного Комітету ВР Віталію Хомутинніку належить агрохолдинг “Кернел”, який регулярно фігурує в кримінальних провадженнях за фактом ухилення від сплати податків та легалізації коштів.
В одному з таких проваджень сума збитків державі становить 350 млн грн, зазначають правоохоронці. Вони вважають, що фігуранти, зокрема “Кернел”, організували експорт сільськогосподарської продукції невстановленого походження без нарахування та сплати передбачених законом податків, зборів та інших обов’язкових платежів.
Також “Кернел” звинуватили в незаконному виведенні валюти за кордон.