Податковий комітет ВР звинуватив ДФС у маніпуляціях

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Комітет Верховної Ради з питань податкової та митної політики заявив, що Державна фіскальна служба України маніпулює нормами Податкового кодексу під час перевірки податкового кредиту з ПДВ, передає УНН з посиланням на відповідний документ.