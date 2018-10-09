Налоговый комитет ВР обвинил ГФС в манипуляциях
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики заявил, что Государственная фискальная служба Украины манипулирует нормами Налогового кодекса при проверке налогового кредита по НДС, передает УНН со ссылкой на соответствующий документ.
"По результатам проведенного анализа установлено, что Государственная фискальная служба Украины своими письмами-указаниями допускает изменение сути отдельных прямых норм Налогового кодекса Украины, что приводит к нарушению контролирующими органами законных прав налогоплательщиков, в частности права на формирование налогового кредита", - указали в комитете.
В заявлении нардепы призывают ГФС изменить методы проверки уплаты НДС и не превышать полномочия.
В то же время, напомним, именно члену указанного Комитета ВР Виталию Хомутыннику принадлежит агрохолдинг "Кернел", который регулярно фигурирует в уголовных процессах по факту уклонения от уплаты налогов и легализации средств.
В одном из таких производств сумма ущерба государству составляет 350 млн грн, отмечают правоохранители. Они считают, что фигуранты, в частности "Кернел", организовали экспорт сельскохозяйственной продукции неустановленного происхождения без начисления и уплаты предусмотренных законом налогов, сборов и других обязательных платежей.
Также "Кернел" обвинили в незаконном выводе валюты за границу.