Початок літа у Києві виявився холоднішим за норму

Червень цього року у Києві був холоднішим за норму, опадів при цьому було менше, ніж зазвичай, повідомили у вівторок у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського, пише УНН.

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Повідомляється, що середньомісячна температура повітря червня у Києві становила 19,1°С, що нижче кліматичної норми на 0,4 °С.

Найхолодніше було 11 червня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до 10,9°С. Найтепліше було 7 числа, коли максимальна температура підвищилась до +31,6°С.

Опадів на проспекті Науки, як вказано, випало 57 мм або 77% місячної норми.

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