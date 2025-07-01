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Початок літа у Києві виявився холоднішим за норму

Київ • УНН

 • 398 перегляди

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, середньомісячна температура червня в Києві становила 19,1 °С, що на 0,4 °С нижче кліматичної норми. Опадів випало 57 мм, становлячи 77% місячної норми.

Початок літа у Києві виявився холоднішим за норму

Червень цього року у Києві був холоднішим за норму, опадів при цьому було менше, ніж зазвичай, повідомили у вівторок у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського, пише УНН.

Деталі

Повідомляється, що середньомісячна температура повітря червня у Києві становила 19,1°С, що нижче кліматичної норми на 0,4 °С.

Найхолодніше було 11 червня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до 10,9°С. Найтепліше було 7 числа, коли максимальна температура підвищилась до +31,6°С.

Опадів на проспекті Науки, як вказано, випало 57 мм або 77% місячної норми.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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