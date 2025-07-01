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Начало лета в Киеве оказалось холоднее нормы

Киев • УНН

 • 61 просмотра

По данным Центральной геофизической обсерватории, среднемесячная температура июня в Киеве составила 19,1 °С, что на 0,4 °С ниже климатической нормы. Осадков выпало 57 мм, что составляет 77% месячной нормы.

Начало лета в Киеве оказалось холоднее нормы

Июнь этого года в Киеве был холоднее нормы, осадков при этом было меньше, чем обычно, сообщили во вторник в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что среднемесячная температура воздуха в июне в Киеве составила 19,1°С, что ниже климатической нормы на 0,4°С.

Холоднее всего было 11 июня, когда минимальная температура опустилась под утро до 10,9°С. Теплее всего было 7 числа, когда максимальная температура поднялась до +31,6°С.

Осадков на проспекте Науки, как указано, выпало 57 мм или 77% месячной нормы.

Жара в Украине: синоптик дала реальные прогнозы на начало июля без паники и преувеличений30.06.25, 19:58 • 1565 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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