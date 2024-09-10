Побиття ветерана на Черкащині: правоохоронці перевіряють відеозаписи з боді-камер поліцейських

Наразі правоохоронці перевіряють відео з боді-камер поліцейських, які стали свідками бійки між ветераном та чоловіком у Смілі, що на Черкащині. Про це в ефірі телемарафону заявив керівник поліції Черкаської області Олег Гудима, передає УНН.

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Наразі проводиться службова перевірка, під час якої буде встановлено правильність дій поліцейських на місці події. Вивчаються відео з бодікамер поліцейських, опитуються всі свідки, які були на місці події. В тому числі особи, які знімали це все на відеозапис, опитується потерпілий - розповів керівник поліції Черкаської області.

Гудима наголосив, що військовий відмовився писати заяву до Нацполіції щодо інциденту. Проте наразі триває досудове розслідування, під час якого будуть встановлені всі учасники події.

Розпочато розслідування за фактом побиття військовослужбовця на Черкащині, додано дві статті

Також керівник поліції області запевнив, що всіх причетних притягнуть до відповідальності.

Усі (будуть притягнуті до відповідальності - ред. )хто причетний до спричинення тілесних ушкоджень ветерану. (...) Буде надана принципова оцінка діям і поліцейських і учасників конфлікту - вони будуть притягнуті до відповідальності. - заявив Гудима.

За словами керівника поліції Черкаської області, правоохоронцям загрожує дисциплінарна відповідальність та звільнення з посади.

Окрім того, якщо в результаті перевірки будуть встановлені ознаки адміністративно чи кримінального правопорушення, то матеріали будуть направлені до відповідних правоохоронних органів.

Нагадаємо

УНН повідомляв, що на Черкащині конфлікт на дорозі вилився у бійку: відкрито провадження щодо побиття ексвійськового.

Окрім того, глава МВС Ігор Клименко відреагував на побиття ексвійськового в Смілі: розпочато перевірку щодо можливої бездіяльності поліцейських