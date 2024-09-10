Побиття ветерана на Черкащині: правоохоронці перевіряють відеозаписи з боді-камер поліцейських

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 58328 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 116991 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 155885 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 126040 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 117332 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 117486 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 147521 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75798 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 84301 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 183646 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1.5 м/с
94 %
748 мм
Дощ, очікується, що дощ закінчиться через 2 години
Популярнi новини
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

24 березня, 23:24 • 47535 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

00:37 • 35946 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

01:10 • 33991 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

01:26 • 33671 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

01:55 • 31300 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 155879 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 147517 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 183645 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 520142 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 598888 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 8611 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 35678 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 35136 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 37240 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 60225 перегляди
Актуальне
Побиття ветерана на Черкащині: правоохоронці перевіряють відеозаписи з боді-камер поліцейських

Побиття ветерана на Черкащині: правоохоронці перевіряють відеозаписи з боді-камер поліцейських

Київ • УНН

 • 14380 перегляди

Поліція Черкаської області перевіряє відео з боді-камер після бійки між ветераном та чоловіком у Смілі. Керівник поліції області заявив, що всіх причетних до інциденту притягнуть до відповідальності.

Наразі правоохоронці перевіряють відео з боді-камер поліцейських, які стали свідками бійки між ветераном та чоловіком у Смілі, що на Черкащині. Про це в ефірі телемарафону заявив керівник поліції Черкаської області Олег Гудима, передає УНН.

Деталі

Наразі проводиться службова перевірка, під час якої буде встановлено правильність дій поліцейських на місці події. Вивчаються відео з бодікамер поліцейських, опитуються всі свідки, які були на місці події. В тому числі особи, які знімали це все на відеозапис, опитується потерпілий 

- розповів керівник поліції Черкаської області.

Гудима наголосив, що військовий відмовився писати заяву до Нацполіції щодо інциденту. Проте наразі триває досудове розслідування, під час якого будуть встановлені всі учасники події. 

Розпочато розслідування за фактом побиття військовослужбовця на Черкащині, додано дві статті10.09.24, 13:25 • 11254 перегляди

Також керівник поліції області запевнив, що всіх причетних притягнуть  до відповідальності. 

Усі (будуть притягнуті до відповідальності - ред. )хто причетний до спричинення тілесних ушкоджень ветерану. (...) Буде надана принципова оцінка діям і поліцейських і учасників конфлікту - вони будуть притягнуті до відповідальності. 

- заявив Гудима. 

За словами керівника поліції Черкаської області, правоохоронцям загрожує дисциплінарна відповідальність та звільнення з посади.

Окрім того, якщо в результаті перевірки будуть встановлені ознаки адміністративно чи кримінального правопорушення, то матеріали будуть направлені до відповідних правоохоронних органів. 

Нагадаємо

УНН повідомляв, що на Черкащині конфлікт на дорозі вилився у бійку: відкрито провадження щодо побиття ексвійськового. 

Окрім того, глава МВС Ігор Клименко відреагував на побиття ексвійськового в Смілі: розпочато перевірку щодо можливої бездіяльності поліцейських

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

СуспільствоКримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.35
Bitcoin
$86,478.30
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,047.94
Ethereum
$2,045.88