Сейчас правоохранители проверяют видео с боди-камер полицейских, которые стали свидетелями драки между ветераном и мужчиной в Смеле Черкасской области. Об этом в эфире телемарафона заявил руководитель полиции Черкасской области Олег Гудыма, передает УНН.

Детали

Сейчас проводится служебная проверка, в ходе которой будет установлена правильность действий полицейских на месте происшествия. Изучаются видео с бодикамер полицейских, опрашиваются все свидетели, которые были на месте происшествия. В том числе лица, которые снимали это все на видеозапись, опрашивается потерпевший - рассказал руководитель полиции Черкасской области.

Гудыма отметил, что военный отказался писать заявление в Нацполицию относительно инцидента. Однако сейчас продолжается досудебное расследование, в ходе которого будут установлены все участники происшествия.

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Также руководитель полиции области заверил, что всех причастных привлекут к ответственности.

Все (будут привлечены к ответственности - ред.), кто причастен к причинению телесных повреждений ветерану. (...) Будет дана принципиальная оценка действиям и полицейских и участников конфликта - они будут привлечены к ответственности. - заявил Гудима.

По словам руководителя полиции Черкасской области, правоохранителям грозит дисциплинарная ответственность и увольнение с должности.

Кроме того, если в результате проверки будут установлены признаки административно или уголовного правонарушения, то материалы будут направлены в соответствующие правоохранительные органы.

Напомним

УНН сообщал, что в Черкасской области конфликт на дороге вылился в драку: открыто производство по избиению экс-военного.

Кроме того, глава МВД Игорь Клименко отреагировал на избиение экс-военного в Смеле: начата проверка относительно возможной бездеятельности полицейских