Поблизу Бахмута триває наступальна операція

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«Продовжуємо наступальну операцію південніше Бахмута, зокрема, маємо частковий успіх поблизу Андріївки. Там противник продовжує тиснути, намагається відбити своє втрачене положення і в тому числі поблизу Андріївки, також поблизу Кліщіївки, проте безуспішно», — розповів начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш.

Він також повідомив, що за минулу добу 380 разів противник обстрілював позиції українських військових. Обстріл вівся з різних видів озброєння включаючи реактивну, ствольну артилерію, а також танки, гранатомети та інше, а також двічі застосовував авіацію.

Євлаш повідомив, що загалом минулої доби відбулося сім бойових зіткнень, в яких вдалося ліквідувати 132 окупанти. Було ліквідовано і ворожу техніку, зокрема, один танк, БМП, гармати, а також був знищений склад з боєприпасами.