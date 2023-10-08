Поблизу Бахмута триває наступальна операція
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. В районі Бахмута триває наступальна операція. Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону повідомив речник Східне угруповання військ Ілля Євлаш, передає УНН.
Цитата
«Продовжуємо наступальну операцію південніше Бахмута, зокрема, маємо частковий успіх поблизу Андріївки. Там противник продовжує тиснути, намагається відбити своє втрачене положення і в тому числі поблизу Андріївки, також поблизу Кліщіївки, проте безуспішно», — розповів начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш.
Він також повідомив, що за минулу добу 380 разів противник обстрілював позиції українських військових. Обстріл вівся з різних видів озброєння включаючи реактивну, ствольну артилерію, а також танки, гранатомети та інше, а також двічі застосовував авіацію.
Євлаш повідомив, що загалом минулої доби відбулося сім бойових зіткнень, в яких вдалося ліквідувати 132 окупанти. Було ліквідовано і ворожу техніку, зокрема, один танк, БМП, гармати, а також був знищений склад з боєприпасами.