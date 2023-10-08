Вблизи Бахмута продолжается наступательная операция
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. В районе Бахмута продолжается наступательная операция. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона сообщил представитель восточной группировки войск Илья Евлаш, передает УНН.
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«Продолжаем наступательную операцию южнее Бахмута, в частности, имеем частичный успех вблизи Андреевки. Там противник продолжает давить, пытается открыть свое утраченное положение и в том числе вблизи Андреевки, также вблизи Клещиевки, однако безуспешно», — рассказал начальник пресс-службы восточной группировки войск Илья Евлаш.
Он также сообщил, что за минувшие сутки 380 раз противник обстреливал позиции украинских военных. Обстрел велся из различных видов вооружения включая реактивную, ствольную артиллерию, а также танки, гранатометы и прочее, а также дважды применял авиацию.
Евлаш сообщил, что всего за прошедшие сутки произошло семь боевых столкновений, в которых удалось ликвидировать 132 оккупанта. Было ликвидировано и вражескую технику, в частности, один танк, БМП, пушки, а также был уничтожен склад с боеприпасами.