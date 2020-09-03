По Kroll, Суркісах і Привату треба створювати ТСК - Южаніна

КИЇВ. 3 вересня. УНН. Наприкінці липня в іноземних ЗМІ опублікували інформацію про звіт американської компанії Kroll щодо виведення з ПриватБанку 150 млн дол. До схеми можуть бути причетні 6 офшорних компаній, афільованих з родиною українських олігархів Суркісів, на користь яких учора ухвалу виніс Печерський райсуд. Рішення вже назвали таким, що прийнято із порушеннями та навіть без розгляду спору по суті. А на дані Kroll під час ухвалення судді взагалі не зважали. Тож, у ВР виступили з ініціативою створити Тимчасову слідчу комісію за фактами, оприлюдненими у звіті американських аудиторів. За словами депутата Ніни Южаніної, вона готова її підтримувати, передає УНН.