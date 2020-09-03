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По Kroll, Суркісах і Привату треба створювати ТСК - Южаніна

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. Наприкінці липня в іноземних ЗМІ опублікували інформацію про звіт американської компанії Kroll щодо виведення з ПриватБанку 150 млн дол. До схеми можуть бути причетні 6 офшорних компаній, афільованих з родиною українських олігархів Суркісів, на користь яких учора ухвалу виніс Печерський райсуд. Рішення вже назвали таким, що прийнято із порушеннями та навіть без розгляду спору по суті. А на дані Kroll під час ухвалення судді взагалі не зважали. Тож, у ВР виступили з ініціативою створити Тимчасову слідчу комісію за фактами, оприлюдненими у звіті американських аудиторів. За словами депутата Ніни Южаніної, вона готова її підтримувати, передає УНН.

По Kroll, Суркісах і Привату треба створювати ТСК - Южаніна

Так, створення ТСК це вже дещо політичний крок, але саме слідчі комісії допомагають “розрити” і побачити правопорушення, вважає політик.

“Я підтримую їх діяльність (ТСК щодо звіту Kroll про схеми офшорів — ред.)”, — сказала Южаніна.

“ТСК допомагають розкрити і побачити, чи є правопорушення. Але тут важливо, аби депутати, збираючи інформацію у рамках роботи ТСК, робили вірні висновки. Тому відміняти такий контроль з боку нардепів не потрібно”, — додала вона, наголосивши на необхідності об’єктивності такого контролю.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Проти “лояльного” до Суркісів судді Підпалого відкрили провадження — ВРП

Южаніна також пояснила, що рішення КСУ стосовно Артем Ситника жодним чином не впливає роботу НАБУ, яке власне сьогодні розслідує справу про схеми виводу коштів з ПриватБанку.

“Тому депутати не повинні підміняти антикорупційний орган”, — уточнила вона.

Нагадаємо, за даними американських ЗМІ, Kroll “вирахувала аферу” з виведення із “Привату” 150 млн доларів. Вказується, що відбувалося це через 6 офшорних компаній, які сьогодні якраз і позиваються в українських судах до держбанку. Йдеться про Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments і Tamplemon Investments, що афільовані із братами Суркісами.

На переконання депутатів “Слуги народу”, за мотивами розслідування Kroll українські правоохоронці мали б вже відкрити кримінальне провадження. 

Як писав УНН, Мінфін оскаржить рішення Печерського райсуду в суперечці ПриватБанку з Суркісами на 350 млн дол. 

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