По Kroll, Суркисам и Привату надо создавать ВСК - Южанина

КИЕВ. 3 сентября. УНН. В конце июля в иностранных СМИ опубликовали информацию об отчете американской компании Kroll по выводу из ПриватБанка 150 млн долл. К схеме могут быть причастны 6 оффшорных компаний, аффилированных с семьей украинских олигархов Суркисов, в пользу которых вчера решение вынес Печерский райсуд. Решение уже назвали таким, что принято с нарушениями и даже без рассмотрения спора по существу. А на данные Kroll при вынесении решения судьи вообще не считались. Поэтому, в ВР выступили с инициативой создать Временную следственную комиссию по фактам, обнародованным в отчете американских аудиторов. По словам депутата Нины Южаниной, она готова ее поддерживать, передает УНН.