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По Kroll, Суркисам и Привату надо создавать ВСК - Южанина

Киев • УНН

 • 13221 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. В конце июля в иностранных СМИ опубликовали информацию об отчете американской компании Kroll по выводу из ПриватБанка 150 млн долл. К схеме могут быть причастны 6 оффшорных компаний, аффилированных с семьей украинских олигархов Суркисов, в пользу которых вчера решение вынес Печерский райсуд. Решение уже назвали таким, что принято с нарушениями и даже без рассмотрения спора по существу. А на данные Kroll при вынесении решения судьи вообще не считались. Поэтому, в ВР выступили с инициативой создать Временную следственную комиссию по фактам, обнародованным в отчете американских аудиторов. По словам депутата Нины Южаниной, она готова ее поддерживать, передает УНН.

По Kroll, Суркисам и Привату надо создавать ВСК - Южанина

Так, создание ВСК это уже несколько политический шаг, но именно следственные комиссии помогают "разрыть" и увидеть правонарушения, считает политик.

"Я поддерживаю их деятельность (ВСК относительно отчета Kroll о схемах оффшоров - ред.)", - сказала Южанина.

"ВСК помогают раскрыть и увидеть, есть ли правонарушение. Но здесь важно, чтобы депутаты, собирая информацию в рамках работы ВСК, делали правильные выводы. Поэтому отменять такой контроль со стороны нардепов не нужно", - добавила она, отметив необходимость объективности такого контроля.

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Южанина также объяснила, что решение КСУ относительно Артема Сытника никоим образом не влияет на работу НАБУ, которое собственно сегодня расследует дело о схемах вывода средств из ПриватБанка.

"Поэтому депутаты не должны подменять антикоррупционный орган", - уточнила она.

Напомним, по данным американских СМИ, Kroll "вычислила аферу" по выводу из "Привата" 150 млн долларов. Указывается, что происходило это через 6 оффшорных компаний, которые сегодня как раз и судятся в украинских судах с госбанком. Речь идет о Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments и Tamplemon Investments, что аффилированы с братьями Суркис.

По убеждению депутатов "Слуги народа", по мотивам расследования Kroll украинские правоохранители должны уже открыть уголовное производство.

Как писал УНН, Минфин обжалует решение Печерского райсуда в споре ПриватБанка с Суркисами на 350 млн долл.

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