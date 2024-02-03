По Херсонщині росіяни випустили 218 снарядів, поранено 7 людей, у тому числі дитину

Херсонську область російські війська за минулу добу атакували 67 разів, сімох людей поранено, у тому числі дитина, повідомив у суботу голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

За минулу добу противник здійснив 67 обстрілів, випустивши 218 снарядів, із застосуванням артилерії, мінометів, РСЗВ, танків, БпЛА та авіації. По Херсону ворог спрямував 49 снарядів, в тому числі керовану авіабомбу. (...) Через російську агресію 7 людей дістали поранення, з них - 1 дитина - написав Прокудін у соцмережах.

російські військові, з його слів, поцілили у житлові квартали населених пунктів області; пошкодили об'єкти критичної інфраструктури та навчальні заклади в обласному центрі та в Херсонському районі; влучили у дитячий садок у Бериславському районі, завдали руйнувань магазинам та медичній установі у Херсоні.

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