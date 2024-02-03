По Херсонщині росіяни випустили 218 снарядів, поранено 7 людей, у тому числі дитину
Київ • УНН
За минулу добу російські війська 67 разів обстріляли Херсонську область, у результаті чого поранення отримали семеро людей, в тому числі дитина.
Херсонську область російські війська за минулу добу атакували 67 разів, сімох людей поранено, у тому числі дитина, повідомив у суботу голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
За минулу добу противник здійснив 67 обстрілів, випустивши 218 снарядів, із застосуванням артилерії, мінометів, РСЗВ, танків, БпЛА та авіації. По Херсону ворог спрямував 49 снарядів, в тому числі керовану авіабомбу. (...) Через російську агресію 7 людей дістали поранення, з них - 1 дитина
російські військові, з його слів, поцілили у житлові квартали населених пунктів області; пошкодили об'єкти критичної інфраструктури та навчальні заклади в обласному центрі та в Херсонському районі; влучили у дитячий садок у Бериславському районі, завдали руйнувань магазинам та медичній установі у Херсоні.
росіяни не роблять висновків, як потужно можуть втрачати авіацію, намагаються вишукувати нові пускові рубежі - Гуменюк03.02.24, 09:42 • 29714 переглядiв