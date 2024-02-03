По Херсонской области россияне выпустили 218 снарядов, ранены 7 человек, в том числе ребенок

Херсонскую область российские войска за минувшие сутки атаковали 67 раз, семь человек ранены, в том числе ребенок, сообщил в субботу глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

За минувшие сутки противник совершил 67 обстрелов, выпустив 218 снарядов, с применением артиллерии, минометов, РСЗО, танков, БпЛА и авиации. По Херсону враг направил 49 снарядов, в том числе управляемую авиабомбу. (...) Из-за российской агрессии 7 человек получили ранения, из них - 1 ребенок - написал Прокудин в соцсетях.

российские военные, по его словам, попали в жилые кварталы населенных пунктов области; повредили объекты критической инфраструктуры и учебные заведения в областном центре и в Херсонском районе; попали в детский сад в Бериславском районе, нанесли разрушения магазинам и медицинскому учреждению в Херсоне.

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