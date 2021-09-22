По авто Шефіра стріляли з лісу з автоматичної зброї - Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Постріли в автомобіль першого помічника Президента України Сергія Шефіра були здійснені з лісу з автоматичної зброї по ходу руху автомобіля, повідомляє УНН з посиланням на оприлюднені радником міністра внутрішніх справ Антоном Геращенком деталі.
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“Сьогодні, біля 10 години ранку, неподалік від селища Лесники була обстріляна машина першого помічника Президента Сергія Шефіра. В автомобіль потрапило більше 10 куль. Тяжко поранений водій. Постріли були здійснені з лісу з автоматичної зброї по ходу руху автомобіля”, — повідомив Геращенко.
Деталі
З його слів, наразі на місці працюють слідчо-оперативні групи поліції. У Київській області оголошено план "Перехват".
Контекст
Раніше сьогодні стало відомо, що в Київській області здійснили замах на першого помічника Президента України Сергія Шефіра. У Національній поліції інформацію підтвердили.
Поліція Київської області проводить спецоперацію для розшуку нападників на помічника Президента України Сергія Шефіра.
За даними УНН, перший помічник Президента Сергій Шефір не постраждав у результаті замаху.