По авто Шефіра стріляли з лісу з автоматичної зброї - Геращенко

Цитата:

“Сьогодні, біля 10 години ранку, неподалік від селища Лесники була обстріляна машина першого помічника Президента Сергія Шефіра. В автомобіль потрапило більше 10 куль. Тяжко поранений водій. Постріли були здійснені з лісу з автоматичної зброї по ходу руху автомобіля”, — повідомив Геращенко.

Деталі

З його слів, наразі на місці працюють слідчо-оперативні групи поліції. У Київській області оголошено план "Перехват".

Контекст

Раніше сьогодні стало відомо, що в Київській області здійснили замах на першого помічника Президента України Сергія Шефіра. У Національній поліції інформацію підтвердили.



Поліція Київської області проводить спецоперацію для розшуку нападників на помічника Президента України Сергія Шефіра.



За даними УНН, перший помічник Президента Сергій Шефір не постраждав у результаті замаху.



