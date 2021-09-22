По авто Шефира стреляли из леса из автоматического оружия - Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. Выстрелы в автомобиль первого помощника Президента Украины Сергея Шефира были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля, сообщает УНН со ссылкой на обнародованные советником министра внутренних дел Антоном Геращенко детали.
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"Сегодня, около 10 часов утра, недалеко от поселка Козин была обстреляна машина первого помощника Президента Сергея Шефира. В автомобиль попало более 10 пуль. Тяжело ранен водитель. Выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля", - сообщил Геращенко.
Детали
По его словам, сейчас на месте работают следственно-оперативные группы полиции. В Киевской области объявлен план "Перехват".
Контекст
Ранее сегодня стало известно, что в Киевской области совершено покушение на первого помощника Президента Украины Сергея Шефира. В Национальной полиции информацию подтвердили.
Полиция Киевской области проводит спецоперацию по розыску нападавших на помощника Президента Украины Сергея Шефира.
По данным УНН, первый помощник Президента Сергей Шефир не пострадал в результате покушения.