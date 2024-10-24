План перемоги представили очільниками областей, громад і міськими головами. Шмигаль розповів подробиці
Київ • УНН
На засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад обговорили План перемоги з очільниками областей та громад. Шмигаль наголосив на важливості єдності українців та подякував за ініціативи керівників на місцях.
На сьогоднішньому засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад при Президентові України обговорили План перемоги з очільниками областей, громад і міськими головами. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.
"Основні пункти плану адресовані до наших партнерів, але як підкреслив Президент, саме єдність українців є ключем до майбутнього успіху. Перемога України в цій важкій війні залежить від синергії зусиль мільйонів наших громадян, від синергії зусиль нас усіх", - повідомив Шмигаль.
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Він подякував головам громад, міст, регіонів за розуміння важливості нашої єдності.
"Дякую за озвучені ініціативи. Уряд готовий підтримувати їх на всіх рівнях і допомагати долати цей наш спільний шлях до перемоги", - резюмував Шмигаль.
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