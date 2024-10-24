План победы представили руководителями областей, громад и городскими головами. Шмыгаль рассказал подробности

На сегодняшнем заседании Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины обсудили План победы с руководителями областей, громад и городскими головами. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

"Основные пункты плана адресованы к нашим партнерам, но как подчеркнул Президент, именно единство украинцев является ключом к будущему успеху. Победа Украины в этой тяжелой войне зависит от синергии усилий миллионов наших граждан, от синергии усилий нас всех", - сообщил Шмыгаль.

Зеленский о Планах победы и усиления: вместе дадут ответы на все вызовы этого и следующего года

Он поблагодарил глав громад, городов, регионов за понимание важности нашего единства.

"Спасибо за озвученные инициативы. Правительство готово поддерживать их на всех уровнях и помогать преодолевать этот наш общий путь к победе", - резюмировал Шмыгаль.

Киевщина обратится к иностранным партнерам о поддержке Плана Победы - Кравченко