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Північна Корея готується відновити залізничне сполучення з КНР в листопаді

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. У п'ятницю офіційні особи Сеула заявили, що Північна Корея схоже серйозно готується до відкриття своїх залізничних маршрутів з Китаєм після періоду прикордонного контролю, викликаного COVID-19. Про це пише агенство Yonhap з посиланням на заступника офіційного представника південнокорейського міністерства об'єднання Ча Док Чхоля, передає УНН.

Північна Корея готується відновити залізничне сполучення з КНР в листопаді

Деталі

Чхоль повідомив, що Південна Корея виявила ознаки, що вказують на підготовку до відновлення торгівлі в регіонах, що межують із Китаєм, такі як будівництво карантинного об'єкту.

У четвер Національна розвідувальна служба Південної Кореї (NIS) повідомила законодавцям країни, що КНДР веде переговори з Китаєм і Росією про відновлення руху поїздів через кордон, і що поїзди, які з'єднують Синійджу і Даньдун - прикордонні міста Півночної Кореї та Китаю, відповідно - можуть відновитися вже в листопаді.

"Важко передбачити точну дату їхнього відновлення. Ми продовжимо уважно стежити за відповідними переміщеннями", - повідомив Чхоль на регулярному брифінгу для преси.

Доповнення

КНДР нещодавно знову відкрила свої морські шляхи для прийому медичних товарів міжнародних організацій та інших товарів, необхідних для своїх громадян після тривалої ізоляції від COVID-19, яка, як вважається, завдала шкоди її економіці, яка вже постраждала від жорстких санкцій.

Тим часом розвідувальна служба заявила, що Північна Корея, схоже, продовжує підвищувати політичний статус лідера Кім Чен Ына, оскільки минуло 10 років з того часу, як він прийшов до влади наприкінці 2011 року.

У NIS заявили, що КНДР видалила портрети батька та діда Кім Чен Ина, колишніх лідерів Кім Чен Іра та Кім Ір Сена, відповідно.

"Кім Чен Ин фактично забезпечив собі політичний статус, який можна порівняти з його попередниками", - заявив Чхоль.

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