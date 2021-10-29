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Друк купонів та поїдання лебедів: Північна Корея запроваджує нововведення на тлі продовольчих та економічних проблем

Київ • УНН

 • 16962 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Північна Корея змушена вводити нововведення, щоб упоратися з економічними проблемами та нестачею продовольства, від друку купонів як заміну готівки до розведення декоративних чорних лебедів для їжі. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters та NK News.

Друк купонів та поїдання лебедів: Північна Корея запроваджує нововведення на тлі продовольчих та економічних проблем

Деталі

За даними місцевих ЗМІ з посиланням на невстановлені джерела, в Північній Кореї, центральний банк друкував грошові купони через брак банкнот у північнокорейських вонах.

Японський сайт Rimjin-gang, керований перебіжчиками з Північної Кореї, повідомив, що купони були в обігу принаймні з серпня, частково тому, що папір і чорнило для офіційної валюти більше не надходили з Китаю.

Нестача банкнот також могла бути посилена жорсткими заходами уряду щодо використання іноземної валюти, особливо долара США і китайського юаня, які широко використовувалися раніше, повідомила NK News.

Цього тижня державні ЗМІ Північної Кореї пропагували споживання м'яса чорного лебедя як цінного джерела їжі та заявили, що нещодавно розвинене розведення у промислових масштабах допоможе покращити життя людей.

"М'ясо чорного лебедя чудове і має лікувальне значення", - заявила в понеділок газета правлячої партії КНДР "Родонг Сінмун".

Дослідження щодо розведення декоративних птахів у їжу розпочалися на початку 2019 року, і влада наказала школам, фабрикам та підприємствам вирощувати продукти харчування, розводити рибу та інших тварин, щоб підвищити самозабезпеченість, повідомляє NK News.

"Рішення призначене для усунення нездатності великого сільського господарства забезпечити достатню кількість продовольства для всієї країни, так і недавніх урядових обмежень, пов'язаних з COVID-19, які значною мірою блокували імпорт продуктів харчування та інших товарів з початку 2020 року", - писала NK News.

Контекст

Міжнародні спостерігачі вважають, що продовольча та економічна ситуація в Північній Кореї є небезпечною, оскільки запаси врожаю добігають кінця, і є ознаки того, що країна збільшує обсяги торгівлі та отримує великі партії гуманітарної допомоги через Китай.

За словами законодавців, розвідка Південної Кореї повідомила на закритих парламентських слуханнях у четвер, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин видав наказ, який вимагає забезпечити безпеку кожного зерна рису і докласти всіх зусиль для ведення сільського господарства.

Тим не менш, шпигунське агентство оцінило, що цьогорічний урожай може бути кращим за минулорічний через більш сонячну погоду. Розвідка заявила, що Північна Корея робить кроки для відкриття кордону з Китаєм і Росією в найближчі місяці.

Доповнення

Північна Корея давно страждає на відсутність продовольчої безпеки, і спостерігачі кажуть, що безгосподарність в економіці посилюється міжнародними санкціями щодо її ядерної зброї, стихійними лихами, а тепер і пандемією COVID-19, яка викликала безпрецедентне блокування кордонів.

Кім Чен Ин визнав "напружену" ситуацію з продовольством і вибачився за жертви, на які довелося піти громадянам, щоб запобігти спалаху коронавірусу. Але він також сказав, що цього року економіка покращилася, і Північна Корея спростувала звіт слідчих ООН цього місяця, в якому йшлося про те, що тисячі її найбільш уразливих людей ризикують померти від голоду.

У Північній Кореї офіційно не зареєстровано жодного випадку коронавірусу. Агентства ООН заявили, що Північна Корея нещодавно почала дозволяти постачання допомоги, а цифри, опубліковані Китаєм, показують повільне зростання торгівлі.

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