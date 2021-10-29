Печать купонов и поедание лебедей: Северная Корея вводит нововведения на фоне продовольственных и экономических проблем

Детали

По данным местных СМИ со ссылкой на неустановленные источники, в Северной Корее центральный банк печатал денежные купоны из-за нехватки банкнот в северокорейских вонах.

Японский сайт Rimjin-gang, управляемый перебежчиками из Северной Кореи, сообщил, что купоны обращались по крайней мере с августа, отчасти потому, что бумага и чернила для официальной валюты больше не поступали из Китая.

Нехватка банкнот также могла быть усилена жесткими мерами правительства по использованию иностранной валюты, особенно широко используемым ранее доллару США и китайскому юаню, сообщила NK News.

На этой неделе государственные СМИ Северной Кореи пропагандировали потребление мяса черного лебедя как ценного источника пищи и заявили, что недавно развитое разведение в промышленных масштабах поможет улучшить жизнь людей.

"Мясо черного лебедя великолепно и имеет лечебное значение", - заявила в понедельник газета правящей партии КНДР "Родонг Синмун".

Исследования по разведению декоративных птиц в пищу начались в начале 2019 года, и власти приказали школам, фабрикам и предприятиям выращивать продукты питания, разводить рыбу и других животных, чтобы повысить самообеспеченность, сообщает NK News.

"Решение предназначено для устранения неспособности крупного сельского хозяйства обеспечить достаточное количество продовольствия для всей страны, да и недавних правительственных ограничений, связанных с COVID-19, которые в значительной степени блокировали импорт продуктов питания и других товаров с начала 2020 года", - писала NK News.

Контекст

Международные наблюдатели считают, что продовольственная и экономическая ситуация в Северной Корее опасная, поскольку запасы урожая подходят к концу, и есть признаки того, что страна увеличивает объемы торговли и получает крупные партии гуманитарной помощи через Китай.

По словам законодателей, разведка Южной Кореи сообщила на закрытых парламентских слушаниях в четверг, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын издал приказ, требующий обеспечить безопасность каждого зерна риса и приложить все усилия для ведения сельского хозяйства.

Тем не менее, шпионское агентство оценило, что нынешний урожай может быть лучше прошлогоднего из-за более солнечной погоды. Разведка заявила, что Северная Корея делает шаги по открытию границы с Китаем и Россией в ближайшие месяцы.

Дополнение

Северная Корея давно страдает отсутствием продовольственной безопасности, и наблюдатели говорят, что бесхозяйственность в экономике усиливается международными санкциями в отношении ее ядерного оружия, стихийными бедствиями, а теперь и пандемией COVID-19, которая вызвала беспрецедентную блокировку границ.

Ким Чен Ын признал "напряженную" ситуацию с продовольствием и извинился за жертвы, на которые пришлось пойти гражданам, чтобы предотвратить вспышку коронавируса. Но он также сказал, что в этом году экономика улучшилась, и Северная Корея опровергла отчет следователей ООН в этом месяце, в котором говорилось, что тысячи ее наиболее уязвимых людей рискуют умереть от голода.

В Северной Корее официально не зарегистрирован ни один случай коронавируса. Агентства ООН заявили, что Северная Корея недавно начала разрешать поставки помощи, а цифры, опубликованные Китаем, показывают медленный рост торговли.