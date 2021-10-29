Северная Корея готовится возобновить железнодорожное сообщение с КНР в ноябре

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Чхоль сообщил, что Южная Корея обнаружила признаки, которые указывают на подготовку к возобновлению торговли в граничащих с Китаем регионах, такие как строительство карантинного объекта.

В четверг Национальная разведывательная служба Южной Кореи (NIS) сообщила законодателям страны, что КНДР ведет переговоры с Китаем и Россией о возобновлении движения поездов через границу и что поезда, соединяющие Синийджу и Даньдун - приграничные города Северной Кореи и Китая, соответственно - могут восстановиться уже в ноябре.

"Трудно предусмотреть точную дату их возобновления. Мы продолжим внимательно следить за соответствующими перемещениями", - сообщил Чхоль на регулярном брифинге для прессы.

Дополнение

КНДР недавно вновь открыла свои морские пути для приема медицинских товаров международных организаций и других товаров, необходимых для своих граждан после длительной изоляции от COVID-19, которая, как считается, нанесла ущерб ее экономике, уже пострадавшей от жестких санкций.

Между тем, разведывательная служба заявила, что Северная Корея, похоже, продолжает повышать политический статус лидера Ким Чен Ына, поскольку прошло 10 лет с тех пор, как он пришел к власти в конце 2011 года.

В NIS заявили, что КНДР удалила портреты отца и деда Ким Чен Ина, бывших лидеров Ким Чен Ира и Ким Ир Сена соответственно.

"Ким Чен Ын фактически обеспечил себе политический статус, сравнимый с его предшественниками", - заявил Чхоль.

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