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КНДР запустила балістичні ракети на тлі старту навчань США та Південної Кореї

Київ • УНН

 • 12483 перегляди

КНДР здійснила запуск балістичних ракет малої дальності в бік Жовтого моря з району Хванджу. Це перше випробування після повернення Трампа до Білого дому, що співпало з військовими навчаннями США та Південної Кореї.

КНДР запустила балістичні ракети на тлі старту навчань США та Південної Кореї

Північна Корея випустила кілька балістичних ракет у бік Жовтого моря в понеділок, заявили військові Південної Кореї, у той час, коли Сеул і Вашингтон розпочали свої щорічні військові навчання, що стало першим відомим випробуванням балістичної ракети КНДР після повернення президента США Дональда Трампа до Білого дому, повідомляє Yonhap, пише УНН.

Деталі

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї (JCS) заявив, що зафіксував запуск із району поблизу західного округу Хванджу в провінції Північний Хванхе близько 13:50 за місцевим часом, зазначивши, що він міг стосуватися балістичних ракет малої дальності (БРМД).

Доповнення

БРМД належать до балістичних ракет, які мають відносно малий радіус дії менше 300 кілометрів.

Відповідно до резолюцій Ради Безпеки ООН, Північній Кореї заборонено проводити будь-які запуски з використанням технології балістичних ракет.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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