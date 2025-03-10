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КНДР запустила баллистические ракеты на фоне старта учений США и Южной Кореи

Киев • УНН

 • 12398 просмотра

КНДР осуществила запуск баллистических ракет малой дальности в сторону Желтого моря из района Хванчжу. Это первое испытание после возвращения Трампа в Белый дом, которое совпало с военными учениями США и Южной Кореи.

КНДР запустила баллистические ракеты на фоне старта учений США и Южной Кореи

Северная Корея выпустила несколько баллистических ракет в сторону Желтого моря в понедельник, заявили военные Южной Кореи, в то время как Сеул и Вашингтон начали свои ежегодные военные учения, что стало первым известным испытанием баллистической ракеты КНДР после возвращения президента США Дональда Трампа в Белый дом, сообщает Yonhap, пишет УНН.

Детали

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS) заявил, что зафиксировал запуск из района недалеко от западного округа Хванчжу в провинции Северный Хванхэ около 13:50 по местному времени, отметив, что он мог касаться баллистических ракет малой дальности (БРМД).

Дополнение

БРМД относятся к баллистическим ракетам, которые имеют относительно малый радиус действия менее 300 километров.

Согласно резолюциям Совета Безопасности ООН, Северной Корее запрещено проводить любые запуски с использованием технологии баллистических ракет.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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