КНДР запустила баллистические ракеты на фоне старта учений США и Южной Кореи
Киев • УНН
КНДР осуществила запуск баллистических ракет малой дальности в сторону Желтого моря из района Хванчжу. Это первое испытание после возвращения Трампа в Белый дом, которое совпало с военными учениями США и Южной Кореи.
Северная Корея выпустила несколько баллистических ракет в сторону Желтого моря в понедельник, заявили военные Южной Кореи, в то время как Сеул и Вашингтон начали свои ежегодные военные учения, что стало первым известным испытанием баллистической ракеты КНДР после возвращения президента США Дональда Трампа в Белый дом, сообщает Yonhap, пишет УНН.
Детали
Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS) заявил, что зафиксировал запуск из района недалеко от западного округа Хванчжу в провинции Северный Хванхэ около 13:50 по местному времени, отметив, что он мог касаться баллистических ракет малой дальности (БРМД).
Дополнение
БРМД относятся к баллистическим ракетам, которые имеют относительно малый радиус действия менее 300 километров.
Согласно резолюциям Совета Безопасности ООН, Северной Корее запрещено проводить любые запуски с использованием технологии баллистических ракет.