Пити менше не стали, але перейшли на контрафакт: аналіз алкогольного ринку України

Так, у січні-вересні українці придбали через торгові мережі 5,3 млн дал. алкогольних напоїв, що на 0,7% більше, ніж у січні-вересні 2018 року.

Зокрема, у І півріччі цього року обсяг роздрібного продажу алкогольних напоїв склав 3,4 млн дал., що на 2,7% більше, ніж у січні-червні 2018 року.

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На тлі зростання споживання українцями алкогольних напоїв — їх виробництво падає.

Так, за рік виробництво горілки в Україні впало на 24,1%, до 935 тис. дал. Виробництво бренді також скоротилося — у вересні цього року в Україні було вироблено 216 тис. дал. продукту, що на 3,8% менше, ніж у вересні 2018 року.

Серед усіх видів алкогольних напоїв, протягом звітного періоду в Україні зросло виробництво лише пива та лікерів — на 1,8% та 31,4% відповідно.

Такі дані, цілком очевидно, свідчать про те, що українці переходять на контрафактну продукцію, коментує економічний експерт Віктор Борщевський.

“Під контрафактною продукцію слід розуміти, зокрема, самогоноваріння: тобто виготовлення алкогольних напоїв для задоволення власних потреб та для продажу, приміром, сусідам. І різні наливки, які останнім часом досить популярні у закладах громадського харчування. Вони подаються на розлив, і в 90% випадків пляшки такої продукції не обклеєні акцизними марками”, — пояснив він.

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Як писав УНН, за даними Центру експертиз “Тест”, алкоголь, що продають у санкціонованих точках продажу — відповідає критеріям якості та є цілком безпечним.

Загалом, до основних ознак контрафактного алкоголю експерти відносять такі: пластикова тара або тетрапак (в Україні законом заборонено розливати горілку у такі місткості), відсутність акцизної марки або ж її невідповідність, пошкоджені та неякісно надруковані етикетки, відсутність на них інформації про виробника українською мовою.

Зауважимо, до ТОП-5 надійних виробників якісної горілки в Україні належать такі лікеро-горілчані компанії, як “Баядера — Груп” (ТМ “Хлібний дар”), “Глобал Спірітс” (УДК) (ТМ “Хортиця”), “ЛВН Лімітед” (ТМ “Немірофф”), ЛГЗ “Прайм” (ТМ “Прайм”, “Житник”) та ТОВ “Атлантіс” (ТМ “Грін Дей”).