Пить меньше не стали, но перешли на контрафакт: анализ алкогольного рынка Украины

Так, в январе-сентябре украинцы приобрели через торговые сети 5,3 млн дал. алкогольных напитков, что на 0,7% больше, чем в январе-сентябре 2018 года.

В частности, в первом полугодии этого года объем розничной продажи алкогольных напитков составил 3,4 млн дал., что на 2,7% больше, чем в январе-июне 2018 года.

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На фоне роста потребления украинцами алкогольных напитков — их производство падает.

Так, за год производство водки в Украине упало на 24,1%, до 935 тыс. дал. Производство бренди также сократилось — в сентябре этого года в Украине было произведено 216 тыс. дал. продукта, что на 3,8% меньше, чем в сентябре 2018 года.

Среди всех видов алкогольных напитков, в течение отчетного периода в Украине выросло производство только пива и ликеров — на 1,8% и 31,4% соответственно.

Такие данные, вполне очевидно, свидетельствуют о том, что украинцы переходят на контрафактную продукцию, комментирует экономический эксперт Виктор Борщевский.

“Под контрафактной продукцией следует понимать, в частности, самогоноварение: есть изготовление алкогольных напитков для удовлетворения собственных потребностей и для продажи, например, соседям. И разные наливки, которые в последнее время довольно популярны в заведениях общественного питания. Они подаются на разлив, и в 90% случаев бутылки такой продукции не оклеены акцизными марками”, — пояснил он.

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Как писал УНН, по данным Центра экспертиз “Тест”, алкоголь, продающих в санкционированных точках продаж — отвечает критериям качества и является безопасным.

В общем, к основным признакам контрафактного алкоголя эксперты относят следующие: пластиковая тара или тетрапак (в Украине законом запрещено разливать водку в такие емкости), отсутствие акцизной марки или ее несоответствие, поврежденные и некачественно напечатаные этикетки, отсутствие на них информации о производителе на украинском языке.

Заметим, в ТОП-5 надежных производителей качественной водки в Украине относятся ликеро-водочные компании, как “Баядера — Групп” (ТМ “Хлебный дар”), “Глобал Спиритс” (УДК) (ТМ “Хортица”), “ЛВН Лимитед „(ТМ“ Немирофф „), ЛВЗ“ Прайм „(ТМ“ Прайм „,“ Житник „) и ООО“ Атлантис „(ТМ“ Грин Дэй ”).