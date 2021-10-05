Питання вбивства поліцейськими у Польщі українця підняли на вищий рівень

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КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час зустрічей з польськими посадовцями порушив тему щодо вбивства поліцейськими українського громадянина Дмитра Никифоренка. Про це він повідомив під час прямої трансляції в своєму Facebook, передає УНН.

Так, Кулеба розповів, що провів двосторонні зустрічі з керівником Бюро національної безпеки Республіки Польща Павлом Солохом та міністром закордонних справ країни Збігнєвом Рау.

Цитата

“Окремо я порушив питання трагедії, яка сталась у Польщі — вбивства поліцейськими українського громадянина Нікіфоренка. Я дуже чітко озвучив польським колегам, що Україна очікує на розслідування і притягнення усіх винних до найсуворішої відповідальності”, — сказав міністр.

Деталі

Зі слів дипломата, повага до українських громадян за кордоном, захист їхніх прав та інтересів є абсолютним пріоритетом МЗС.

Контекст

2 вересня польське видання Gazeta Wyborcza повідомило про смерть у витверезнику в місті Вроцлаві 25-річного українця Дмитра Никифоренка. За інформацією видання, до хлопця застосували газ, били кулаками і кийками та душили.
Генеральне консульство України в Кракові почало взаємодію із польськими правоохоронцями в контексті розслідування обставин смерті Дмитра Никифоренка.

Пізніше Україна направила Міністерства закордонних справ Польщі ноту через смерть українця.

Раніше польські ЗМІ писали про те, що у республіці розпочалося розслідування обставин смерті 25-річного українця Дмитра Никифоренка після затримання поліцейськими у Вроцлаві.

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