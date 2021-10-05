Вопрос убийства полицейскими в Польше украинца подняли на более высокий уровень
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время встреч с польскими чиновниками поднял тему об убийстве полицейскими украинского гражданина Дмитрия Никифоренко. Об этом он сообщил во время прямой трансляции в своем Facebook, передает УНН.
Так, Кулеба рассказал, что провел двусторонние встречи с руководителем Бюро национальной безопасности Республики Польша Павлом Солохом и министром иностранных дел страны Збигневом Рау.
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"Отдельно я поднял вопрос трагедии, которая произошла в Польше - убийства полицейскими украинского гражданина Никифоренко. Я очень четко озвучил польским коллегам, что Украина ожидает расследования и привлечения всех виновных к строжайшей ответственности", - сказал министр.
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По словам дипломата, уважение к украинским гражданам за рубежом, защита их прав и интересов является абсолютным приоритетом МИД.
Контекст
2 сентября польское издание Gazeta Wyborcza сообщило о смерти в вытрезвителе в городе Вроцлаве 25-летнего украинца Дмитрия Никифоренко. По информации издания, к парню применили газ, били кулаками и дубинками и душили.
Генеральное консульство Украины в Кракове начало взаимодействие с польскими правоохранителями в контексте расследования обстоятельств смерти Дмитрия Никифоренко.
Позже Украина направила Министерству иностранных дел Польши ноту из-за смерти украинца.
Ранее польские СМИ писали о том, что в республике началось расследование обстоятельств смерти 25-летнего украинца Дмитрия Никифоренко после задержания полицейскими во Вроцлаве.