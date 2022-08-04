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Після візиту Пелосі на сайт міноборони Тайваню здійснено кібератаку

Після візиту Пелосі на сайт міноборони Тайваню здійснено кібератаку

Київ • УНН

 • 122672 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. Влада Тайваню повідомила, що після візиту спікера Палати представників США Ненсі Пілосі над віддаленими островами Республіки Китаю пролетіли безпілотники, а на вебсайт міністерства оборони Тайваню було здійснено кібератаку. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Повідомляється, що у середу, 3 серпня, через кілька годин після того, як Пелосі відбула до Південної Кореї, невідомі літальні апарати, ймовірно, безпілотники, пролетіли над островами Цзіньмень. Генерал-майор Чан Зоне-Сун з армійського командування оборони Цзіньмень сказав Reuters, що дрони прилетіли попарно і двічі залетіли в район островів близько 21:00 і 22:00.

"Ми відразу випустили сигнальні ракети, щоб попередити і відігнати їх. Після цього вони розвернулися. Вони зайшли в нашу заборонену зону, тому ми їх розігнали", - сказав він.

Міноборони Тайваню також повідомило, що офіційний вебсайт відомства зазнав кібератак і тимчасово перестав працювати, і додало, що триває тісна співпраця з іншими органами влади для посилення кібербезпеки в умовах зростання напруженості з Китаєм.

Доповнення

2 серпня спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі відвідала Тайвань, 3 серпня покинула острів. Вона найбільш високопоставлена офіційна особа США, яка відвідала острів за більше ніж 25 років. Пелосі прибула туди попри застереження Китаю, який вважає острів своїм.

На тлі цього міноборони Китаю пообіцяло "цільові військові операції", а армія Китаю анонсувала військові навчання у шести районах навколо Тайваню з 4 по 7 серпня. Навчання вже стартували.

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