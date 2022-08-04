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Китай починає маневри з бойовими стрільбами у шести зонах навколо Тайваню

Китай починає маневри з бойовими стрільбами у шести зонах навколо Тайваню

Київ • УНН

 • 109815 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. Китайські військові навчання розпочалися навколо головного острова Тайваню, з посиланням на китайські державні ЗМІ повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

"З 12:00 сьогодні до 12:00 (7:00 за Києвом) 7-го числа Народно-визвольна армія проводить важливі військові навчання та організує бойові стрільби. Під час цих фактичних бойових навчань було вибрано шість основних районів навколо острова, і протягом цього періоду всі кораблі та літаки не повинні заходити у відповідні морські райони та повітряний простір", - повідомила державна телекомпанія CCTV опівдні за місцевим часом.

Шість заявлених зон оточують острів та іноді перетинаються з територіальними водами Тайваню. Деякі з них також дуже близькі до ключових портів, і тайванська влада звинуватила НВАК у фактичному здійсненні блокади — дуже серйозне звинувачення, відзначає видання.

"Командування Східного театру військових дій Народно-визвольної армії Китаю в четвер провело великомасштабні військові навчання та навчальні заходи, включаючи навчання з бойовою стрільбою навколо острова Тайвань", - додала телекомпанія.

Міністерство оборони Тайваню заявило, що його збройні сили "діють у звичайному режимі" і стежать за околицями. "Ми не прагнемо ескалації, але ми не залишаємось осторонь, коли йдеться про нашу безпеку та суверенітет", — заявили в міністерстві.

Доповнення

2 серпня спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі відвідала Тайвань, 3 серпня покинула острів. Вона найбільш високопоставлена офіційна особа США, яка відвідала острів за більше ніж 25 років. Пелосі прибула туди попри застереження Китаю, який вважає острів своїм.

На тлі цього міноборони Китаю пообіцяло "цільові військові операції", а армія Китаю анонсувала військові навчання у шести районах навколо Тайваню з 4 по 7 серпня.

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