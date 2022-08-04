Китай начинает маневры с боевыми стрельбами в шести зонах вокруг Тайваня

Детали

"С 12:00 сегодня до 12:00 (7:00 по Киеву) 7-го числа Народно-освободительная армия проводит важные военные учения и организует боевые стрельбы. Во время этих фактических боевых учений было выбрано шесть основных районов вокруг острова, и в течение этого периода все корабли и самолеты не должны заходить в соответствующие морские районы и воздушное пространство", - сообщила государственная телекомпания CCTV в полдень по местному времени.

Шесть заявленных зон окружают остров и иногда пересекаются с территориальными водами Тайваня. Некоторые из них также очень близки к ключевым портам, и тайваньские власти обвинили НОАК в фактическом совершении блокады — очень серьезное обвинение, отмечает издание.

"Командование Восточного театра военных действий Народно-освободительной армии Китая в четверг провело крупномасштабные военные учения и учебные мероприятия, включая учения с боевой стрельбой вокруг острова Тайвань", - добавила телекомпания.

Министерство обороны Тайваня заявило, что его вооруженные силы "действуют в обычном режиме" и следят за окрестностями. "Мы не стремимся к эскалации, но мы не остаемся в стороне, когда речь идет о нашей безопасности и суверенитете", — заявили в министерстве.

Дополнение

2 августа спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси посетила Тайвань, 3 августа покинула остров. Она наиболее высокопоставленное официальное лицо США, посетившее остров за более чем 25 лет. Пелоси прибыла туда, несмотря на предостережения Китая, который считает остров своим.

На фоне этого минобороны Китая пообещало "целевые военные операции", а армия Китая анонсировала военные учения в шести районах вокруг Тайваня с 4 по 7 августа.