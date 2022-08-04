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После визита Пелоси на сайт минобороны Тайваня совершена кибератака

После визита Пелоси на сайт минобороны Тайваня совершена кибератака

Киев • УНН

 • 122672 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. Власти Тайваня сообщили, что после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пилоси над отдаленными островами Республики Китая пролетели беспилотники, а на вебсайт министерства обороны Тайваня была совершена кибератака. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Сообщается, что в среду, 3 августа, через несколько часов после того, как Пелоси отбыла в Южную Корею, неизвестные летательные аппараты, вероятно, беспилотники, пролетели над островами Цзиньмэнь. Генерал-майор Чан Зоне-Сун из армейского командования обороны Цзиньмэнь сказал Reuters, что дроны прилетели попарно и дважды залетели в район островов около 21:00 и 22:00.

"Мы сразу выпустили сигнальные ракеты, чтобы предупредить и отогнать их. После этого они развернулись. Они зашли в нашу запретную зону, поэтому мы их разогнали", - сказал он.

Минобороны Тайваня также сообщило, что на официальный вебсайт ведомства была совершена кибератака, из-за чего он временно перестал работать, и добавило, что продолжается тесное сотрудничество с другими органами власти для усиления кибербезопасности в условиях роста напряженности с Китаем.

Дополнение

2 августа спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси посетила Тайвань, 3 августа покинула остров. Она наиболее высокопоставленное официальное лицо США, посетившее остров за более чем 25 лет. Пелоси прибыла туда, несмотря на предостережения Китая, который считает остров своим.

На фоне этого минобороны Китая пообещало "целевые военные операции", а армия Китая анонсировала военные учения в шести районах вокруг Тайваня с 4 по 7 августа. Учения уже начались.

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