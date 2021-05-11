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Після початку сутичок на кордоні з сектором Гази - в Ізраїлі оголошено призов резервістів

Київ • УНН

 • 23231 перегляди

КИЇВ. 11 травня. УНН. Після нічних заворушень в декількох містах, які супроводжувалися зіткненнями ізраїльських арабів з силовиками, влада Ізраїлю прийняла рішення призвати вісім рот резервістів прикордонної поліції для забезпечення порядку. Про це повідомила поліцейська пресслужба, пише УНН.

Після початку сутичок на кордоні з сектором Гази - в Ізраїлі оголошено призов резервістів

Деталі

“Після насильницьких інцидентів в ході зіткнень в містах по всій країні було прийнято рішення негайно призвати вісім рот резерву прикордонної поліції”, — йдеться в повідомленні. У пресслужбі додали, що “поліцейські сили діяли протягом всієї ночі з придушення насильницьких заворушень, в ході яких затримано близько 100 порушників порядку”. “Поліція Ізраїлю готова до дій в актуальних умовах збільшеними силами і буде жорстко реагувати на будь-які спроби порушення громадського порядку”, — наголошується в документі.

Контекст

Різке загострення ситуації на кордоні Ізраїлю і сектора Газа почалося з 18:00 за київським часом понеділка, коли стартували масовані обстріли ізраїльських міст з палестинського анклаву, зокрема, не менше шести ракет були запущені по Єрусалиму, одна з них була перехоплена, ще одна впала в районі одного з передмість. За вечір понеділка з Гази було випущено 150 снарядів, а за ніч вівторка — понад 200. У відповідь ізраїльські військові вразили за 16 годин близько півтора сотень військових цілей радикальних організацій в секторі, включаючи півтора десятка оперативників угруповань ХАМАС і “Ісламський джихад”, повідомила армійська пресслужба.

На даний момент ракетні обстріли ізраїльської території тривають. Військові повідомляють про спрацьовування сирен повітряної тривоги в містах та районах на півдні Ізраїлю неподалік кордону з сектором.

Реакції сторін

Генеральний секретар Ліги арабських держав (ЛАД) Ахмед Абу аль-Гейт закликав владу Ізраїлю до відповідальності за ескалацію палестино-ізраїльського конфлікту.

Міністерство закордонних справ Ізраїлю в свою чергу закликало у вівторок світову спільноту засудити правлячий у секторі Газа радикальний рух ХАМАС за ракетний обстріл ізраїльських міст, які його оперативники здійснюють, прикриваючись цивільним населенням.

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