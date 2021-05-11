Ліга арабських держав відреагувала на конфлікт Ізраїлю та сектора Гази

Деталі

“Ахмед Абу аль-Гейт покладає відповідальність за нинішню небезпечну ескалацію на Ізраїль, підкреслюючи, що до загострення привели його порушення в Єрусалимі, зокрема, терпимість уряду до єврейських екстремістів, вороже налаштованих по відношенню до палестинців і арабів”, — зазначено в повідомленні.

Генсек ЛАД також закликав “міжнародне співтовариство негайно вжити заходів для того, щоб зупинити агресивні дії Ізраїлю в Єрусалимі, в секторі Газа і на всіх окупованих палестинських територіях”.

У вівторок міністри закордонних справ країн — членів ЛАД проведуть в режимі відеоконференції екстрене засідання для обговорення ситуації в Східному Єрусалимі.

Заява МЗС Ізраїлю

Міністерство закордонних справ Ізраїлю в свою чергу закликало у вівторок світову спільноту засудити правлячий в секторі Газа радикальний рух ХАМАС за ракетний обстріл ізраїльських міст, які його оперативники здійснюють, прикриваючись цивільним населенням.

Контекст

Різке загострення ситуації на кордоні Ізраїлю і сектора Газа почалося з 18:00 за київським часом понеділка, коли стартували масовані обстріли ізраїльських міст з палестинського анклаву, зокрема, не менше шести ракет були запущені по Єрусалиму, одна з них була перехоплена, ще одна впала в районі одного з передмість. За вечір понеділка з Гази було випущено 150 снарядів, а за ніч вівторка — понад 200. У відповідь ізраїльські військові вразили за 16 годин близько півтора сотень військових цілей радикальних організацій в секторі, включаючи півтора десятка оперативників угруповань ХАМАС і “Ісламський джихад”, повідомила армійська пресслужба.

На даний момент ракетні обстріли ізраїльської території тривають. Військові повідомляють про спрацьовування сирен повітряної тривоги в містах та районах на півдні Ізраїлю неподалік кордону з сектором.