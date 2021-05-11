Лига арабских государств отреагировала на конфликт Израиля и сектора Газы
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт призвал власти Израиля к ответственности за эскалацию палестино-израильского конфликта. Соответствующее заявление генсека опубликовано во вторник на сайте ЛАГ, пишет УНН.
Детали
“Ахмед Абу аль-Гейт возлагает ответственность за нынешнюю опасную эскалацию на Израиль, подчеркивая, что к обострению привели его нарушения в Иерусалиме, в частности, терпимость правительства к еврейским экстремистам, враждебно настроенным по отношению к палестинцам и арабам”, — указано в сообщении.
Генсек ЛАГ также призвал “международное сообщество незамедлительно принять меры для того, чтобы остановить агрессивные действия Израиля в Иерусалиме, в секторе Газа и на всех оккупированных палестинских территориях”.
Во вторник министры иностранных дел стран — членов ЛАГ проведут в режиме видеоконференции экстренное заседание для обсуждения ситуации в Восточном Иерусалиме.
Заявление МИД Израиля
Министерство иностранных дел Израиля в свою очередь призвало во вторник мировое сообщество осудить правящее в секторе Газа радикальное движение ХАМАС за продолжающиеся ракетные обстрелы израильских городов, которые его оперативники осуществляют, прикрываясь гражданским населением.
Контекст
Резкое обострение ситуации на границе Израиля и сектора Газа началось с 18:00 по киевскому времени понедельника, когда стартовали массированные обстрелы израильских городов с палестинского анклава, в частности, не менее шести ракет были запущены по Иерусалиму, одна из них была перехвачена, еще одна упала в районе одного из пригородов. За вечер понедельника из Газы было выпущено 150 снарядов, а за ночь вторника — более 200. В ответ израильские военные поразили за 16 часов около полутора сотен военных целей радикальных организаций в секторе, включая полтора десятка оперативников группировок ХАМАС и “Исламский джихад”, сообщила армейская пресс-служба.
На данный момент ракетные обстрелы израильской территории продолжаются. Военные сообщают о срабатывании сирен воздушной тревоги в городах и районах на юге Израиля недалеко от границы с сектором.