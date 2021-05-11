После начала столкновений на границе с сектором Газа - в Израиле объявлен призов резервистов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. После ночных беспорядков в нескольких городах, которые сопровождались столкновениями израильских арабов с силовиками, власти Израиля приняли решение призвать восемь рот резервистов пограничной полиции для обеспечения порядка. Об этом сообщила полицейская пресс-служба, пишет УНН.
Детали
“После насильственных инцидентов в ходе столкновений в городах по всей стране было принято решение немедленно призвать восемь рот резерва пограничной полиции”, — говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что “полицейские силы действовали в течение всей ночи по подавлению насильственных беспорядков, в ходе которых задержаны около 100 нарушителей порядка”. “Полиция Израиля готова к действиям в актуальных условиях увеличенными силами и будет жестко реагировать на любые попытки нарушения общественного порядка”, — отмечается в документе.
Контекст
Резкое обострение ситуации на границе Израиля и сектора Газа началось с 18:00 по киевскому времени понедельника, когда стартовали массированные обстрелы израильских городов с палестинского анклава, в частности, не менее шести ракет были запущены по Иерусалиму, одна из них была перехвачена, еще одна упала в районе одного из пригородов. За вечер понедельника из Газы было выпущено 150 снарядов, а за ночь вторника — более 200. В ответ израильские военные поразили за 16 часов около полутора сотен военных целей радикальных организаций в секторе, включая полтора десятка оперативников группировок ХАМАС и “Исламский джихад”, сообщила армейская пресс-служба.
На данный момент ракетные обстрелы израильской территории продолжаются. Военные сообщают о срабатывании сирен воздушной тревоги в городах и районах на юге Израиля недалеко от границы с сектором.
Реакции сторон
Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт призвал власти Израиля к ответственности за эскалацию палестино-израильского конфликта.
Министерство иностранных дел Израиля в свою очередь призвало во вторник мировое сообщество осудить правящее в секторе Газа радикальное движение ХАМАС за продолжающиеся ракетные обстрелы израильских городов, которые его оперативники осуществляют, прикрываясь гражданским населением.