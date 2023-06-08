Після підриву Каховської ГЕС є велика загроза для Запорізької АЕС - “Енергоатом”

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"Це приклад того, що у них взагалі немає ніякого здорового глузду і вони можуть робити такі техногенні катастрофи абсолютно не вагаючись.

Є велика загроза для Запорізької АЕС. Там перебуває дуже багато ядерного матеріалу. Є безліч способів досягти такої біди, такого рівня і навіть більше. З витоками радіації і, навіть, з забрудненням територій радіоактивними матеріалами, речовинами, і створенням радіоактивних хмар", - заявив Котін.

Він зазначив, що катастрофу на Запорізькій АЕС зробити простіше, ніж ту, що окупанти зробили на Каховській ГЕС.

Доповнення

Президент "Енергоатому" також повідомив, що Запорізька АЕС наразі не працює, безпосередньої загрози через відсутність води у Каховському водосховищі немає.

“Каховське водосховище є важливим для охолодження Запорізької атомної станції. Під час роботи енергоблоків постійно виконується підживлення ставкових охолоджувачів, які перебувають на майданчику ЗАЕС. Зараз блоки не працюють. Безпосередньо зниження рівня в Каховському водосховищі не впливає зараз на роботу ЗАЕС” - заявив Котін.

Також президент "Енергоатому" додав, що п’ять блоків ЗАЕС стоять у холодному стані, а ще один – у гарячому. Він сказав, що коли Україна поверне під контроль Запорізьку АЕС, то не зможе включати енергоблоки, поки не буде вирішено питання з підживленням ставкових охолоджувачів на Запорізькій атомній електростанції.

Нагадаємо

6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

Відкрито кримінальне провадження про екоцид.

Є загроза затоплення до 80 населених пунктів. У критичній зоні опинилися близько 16 тисяч людей.