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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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После подрыва Каховской ГЭС есть большая угроза для Запорожской АЭС - "Энергоатом"

Киев • УНН

 • 408458 просмотра

КИЕВ. 8 июня. УНН. Действия российских оккупантов на Каховской ГЭС свидетельствуют, что рашисты не имеют здравого смысла, а потому не колеблясь могут совершать подобные техногенные катастрофы. В частности, под угрозой - Запорожская АЭС, заявил президент "Энергоатома" Петр Котин в эфире всеукраинского телемарафона, пишет УНН.

После подрыва Каховской ГЭС есть большая угроза для Запорожской АЭС - "Энергоатом"

Цитата

"Это пример того, что у них вообще нет никакого здравого смысла и они могут делать такие техногенные катастрофы совершенно не колеблясь.

Есть большая угроза для Запорожской АЭС. Там находится очень много ядерного материала. Есть множество способов достичь такой беды, такого уровня и даже больше. С утечками радиации и, даже, с загрязнением территорий радиоактивными материалами, веществами, и созданием радиоактивных облаков", - заявил Котин.

Он отметил, что катастрофу на Запорожской АЭС сделать проще, чем ту, что оккупанты сделали на Каховской ГЭС.

Дополнение

Президент "Энергоатома" также сообщил, что Запорожская АЭС пока не работает, непосредственной угрозы из-за отсутствия воды в Каховском водохранилище нет.

“Каховское водохранилище является важным для охлаждения Запорожской атомной станции. Во время работы энергоблоков постоянно выполняется подпитка прудовых охладителей, которые находятся на площадке ЗАЭС. Сейчас блоки не работают. Непосредственно снижение уровня в Каховском водохранилище не влияет сейчас на работу ЗАЭС” - заявил Котин.

Также президент "Энергоатома" добавил, что пять блоков ЗАЭС стоят в холодном состоянии, а еще один – в горячем. Он сказал, что когда Украина вернет под контроль Запорожскую АЭС, то не сможет включать энергоблоки, пока не будет решен вопрос с подпиткой прудовых охладителей на Запорожской атомной электростанции.

Напомним

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные взорвали плотину Каховской ГЭС на Херсонщине. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Открыто уголовное производство о экоциде.

Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.

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