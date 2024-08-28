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Після наймасованішого авіанальоту рф: у НАТО пообіцяли посилити підтримку України

Після наймасованішого авіанальоту рф: у НАТО пообіцяли посилити підтримку України

Київ • УНН

 • 23165 перегляди

На екстреному засіданні Ради Україна-НАТО союзники засудили останні удари РФ по українській інфраструктурі. Генсек НАТО Столтенберг підкреслив необхідність більшої підтримки Києва для відбиття російських атак.

У середу, 28 серпня, відбулось екстрене засідання Ради Україна-НАТО. Міжнародні партнери засудили останні удари рф по українській інфраструктурі та підтвердили відданість подальшому зміцненню обороноздатності України. Про це пише УНН з посиланням на пресреліз Альянсу.

Деталі

Під час засідання Ради Україна-НАТО генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, який головував на ньому, підкреслив необхідність більшої підтримки Києва, аби він міг відбивати російські атаки.

Після останнього російського нападу члени Альянсу сьогодні підтвердили, що вони посилюють свою військову допомогу Україні

- зазначив Столтенберг.

Він наголосив, що НАТО повинен і далі надавати Україні обладнання і боєприпаси, необхідні для захисту від російського вторгнення, оскільки "це життєво важливо для здатності України продовжувати боротьбу".

Доповнення

Зустріч у середу проходила на рівні послів і була скликана на прохання України. Міністр оборони України Рустем Умеров поінформував союзників по відеозв’язку про поточну безпекову ситуацію та першочергові потреби в спроможності.

Нагадаємо

У Повітряних Силах ЗСУ повідомляли, що під час наймасованішої повітряної атаки рф , яка відбулась 26 серпня, було збито 201 повітряну ціль – 102 ракети та 99 ударних БпЛА. Загалом росія запустила 127 ракет та 109 БпЛА.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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