Після наймасованішого авіанальоту рф: у НАТО пообіцяли посилити підтримку України
Київ • УНН
На екстреному засіданні Ради Україна-НАТО союзники засудили останні удари РФ по українській інфраструктурі. Генсек НАТО Столтенберг підкреслив необхідність більшої підтримки Києва для відбиття російських атак.
У середу, 28 серпня, відбулось екстрене засідання Ради Україна-НАТО. Міжнародні партнери засудили останні удари рф по українській інфраструктурі та підтвердили відданість подальшому зміцненню обороноздатності України. Про це пише УНН з посиланням на пресреліз Альянсу.
Деталі
Під час засідання Ради Україна-НАТО генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, який головував на ньому, підкреслив необхідність більшої підтримки Києва, аби він міг відбивати російські атаки.
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Він наголосив, що НАТО повинен і далі надавати Україні обладнання і боєприпаси, необхідні для захисту від російського вторгнення, оскільки "це життєво важливо для здатності України продовжувати боротьбу".
Доповнення
Зустріч у середу проходила на рівні послів і була скликана на прохання України. Міністр оборони України Рустем Умеров поінформував союзників по відеозв’язку про поточну безпекову ситуацію та першочергові потреби в спроможності.
Нагадаємо
У Повітряних Силах ЗСУ повідомляли, що під час наймасованішої повітряної атаки рф , яка відбулась 26 серпня, було збито 201 повітряну ціль – 102 ракети та 99 ударних БпЛА. Загалом росія запустила 127 ракет та 109 БпЛА.