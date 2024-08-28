После самого массированного авианалета рф: в НАТО пообещали усилить поддержку Украины

В среду, 28 августа, состоялось экстренное заседание Совета Украина-НАТО. Международные партнеры осудили последние удары РФ по украинской инфраструктуре и подтвердили приверженность дальнейшему укреплению обороноспособности Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-релиз Альянса.

Детали

Во время заседания Совета Украина-НАТО генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, который председательствовал на нем, подчеркнул необходимость большей поддержки Киева, чтобы он мог отражать российские атаки.

После последнего российского нападения члены Альянса сегодня подтвердили, что они усиливают свою военную помощь Украине - отметил Столтенберг.

Он подчеркнул, что НАТО должен и дальше предоставлять Украине оборудование и боеприпасы, необходимые для защиты от российского вторжения, поскольку «это жизненно важно для способности Украины продолжать борьбу».

Дополнение

Встреча в среду проходила на уровне послов и была созвана по просьбе Украины. Министр обороны Украины Рустем Умеров проинформировал союзников по видеосвязи о текущей ситуации с безопасностью и первоочередных потребностях в способности.

Напомним,

В Воздушных Силах ВСУ сообщали, что во время самой массированной воздушной атаки рф, которая состоялась 26 августа, было сбито 201 воздушную цель - 102 ракеты и 99 ударных БпЛА. В целом россия запустила 127 ракет и 109 БПЛА.