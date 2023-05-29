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Пішла серйозна активізація ракетних атак рф - речник Повітряних сил ЗСУ

Пішла серйозна активізація ракетних атак рф - речник Повітряних сил ЗСУ

Київ • УНН

 • 476923 перегляди

КИЇВ. 29 травня. УНН. Наразі спостерігається "серйозна активізація" російських ракетних атак, яка показує, що ворог, ймовірно, мав паузу у весняний період, яку використав для накопичення ракет. Про це під час брифінгу повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Я би сказав, що пішла серйозна активізація. Нас не менш інтенсивно атакував ворог осінню та зимою. Були активні атаки, метою ворога було знищити інфраструктуру, і там летіло до ста ракет. Фактично раз, два рази на тиждень ворог бив, але дуже масовано.

Зараз менше летить ракет, дронів не менше, але вони комбінуються з ракетами. Летить менше саме ракет, але частота ударів збільшена. Говорить про те, що ворог, ймовірно, мав певну паузу у весняний період і десь накопичив запас ракет. Тому що, на жаль, вони їх виготовляють", - сказав речник.

Деталі

Ігнат нагадав, що за інформацією Генерального управління розвідки Міноборони України, росіяни можуть виготовляти кілька десятків ракет різних типів на своїх потужностях. У зв'язку з цим, зауважив речник, потрібно "підсилювати" ті санкції, які вже оголошені, оскільки вони можуть припинити виробництво зброї в росії.

Відповідаючи на запитання журналіста щодо цілей атаки, здійсненої сьогодні на Київ, Ігнат підкреслив, що цілі рф "давно визначені", і країна-агресор "завжди завдає по столиці багато ударів".

"Вони (війська рф, - ред.) хочуть знищити перш за все західне озброєння, яке нам надає сьогодні коаліція країн, яка підтримує Україну. Але не забувайте, що об'єкти інфраструктури теж серед пріоритетів. Інші цілі - стратегічно-важливі об'єкти держави, а в Києві їх є доволі багато... На щастя, ми зараз не дізнаємося, які були цілі ворога, тому, що ракети збиваються високо в небі. Визначити зараз, куди мала прилетіти та чи інша ракета неможливо", - підсумував речник.

Раніше

У Київській ОВА повідомили про ракетну атаку і роботу ППО. У Києві, Київській та низці інших областей була оголошена повітряна тривога.  

КМВА повідомила про падіння уламків в Оболонському та Подільському районах Києва. Також були вибухи у Деснянському районі столиці, працювала ППО.

Наразі відомо про одного пораненого внаслідок атаки.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ракети летіли по балістичній траєкторії - речник Повітряних сил

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