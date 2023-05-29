Пішла серйозна активізація ракетних атак рф - речник Повітряних сил ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Наразі спостерігається "серйозна активізація" російських ракетних атак, яка показує, що ворог, ймовірно, мав паузу у весняний період, яку використав для накопичення ракет. Про це під час брифінгу повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає кореспондент УНН.
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"Я би сказав, що пішла серйозна активізація. Нас не менш інтенсивно атакував ворог осінню та зимою. Були активні атаки, метою ворога було знищити інфраструктуру, і там летіло до ста ракет. Фактично раз, два рази на тиждень ворог бив, але дуже масовано.
Зараз менше летить ракет, дронів не менше, але вони комбінуються з ракетами. Летить менше саме ракет, але частота ударів збільшена. Говорить про те, що ворог, ймовірно, мав певну паузу у весняний період і десь накопичив запас ракет. Тому що, на жаль, вони їх виготовляють", - сказав речник.
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Ігнат нагадав, що за інформацією Генерального управління розвідки Міноборони України, росіяни можуть виготовляти кілька десятків ракет різних типів на своїх потужностях. У зв'язку з цим, зауважив речник, потрібно "підсилювати" ті санкції, які вже оголошені, оскільки вони можуть припинити виробництво зброї в росії.
Відповідаючи на запитання журналіста щодо цілей атаки, здійсненої сьогодні на Київ, Ігнат підкреслив, що цілі рф "давно визначені", і країна-агресор "завжди завдає по столиці багато ударів".
"Вони (війська рф, - ред.) хочуть знищити перш за все західне озброєння, яке нам надає сьогодні коаліція країн, яка підтримує Україну. Але не забувайте, що об'єкти інфраструктури теж серед пріоритетів. Інші цілі - стратегічно-важливі об'єкти держави, а в Києві їх є доволі багато... На щастя, ми зараз не дізнаємося, які були цілі ворога, тому, що ракети збиваються високо в небі. Визначити зараз, куди мала прилетіти та чи інша ракета неможливо", - підсумував речник.
Раніше
У Київській ОВА повідомили про ракетну атаку і роботу ППО. У Києві, Київській та низці інших областей була оголошена повітряна тривога.
КМВА повідомила про падіння уламків в Оболонському та Подільському районах Києва. Також були вибухи у Деснянському районі столиці, працювала ППО.
Наразі відомо про одного пораненого внаслідок атаки.
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