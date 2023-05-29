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Пошла серьезная активизация ракетных атак рф - спикер Воздушных сил ВСУ

Пошла серьезная активизация ракетных атак рф - спикер Воздушных сил ВСУ

Киев • УНН

 • 476923 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Сейчас наблюдается "серьезная активизация" российских ракетных атак, которая показывает, что враг, вероятно, имел паузу в весенний период, которую использовал для накопления ракет. Об этом во время брифинга сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Я бы сказал, что пошла серьезная активизация. Нас не менее интенсивно атаковал враг осенью и зимой. Были активные атаки, целью врага было уничтожить инфраструктуру, и там летело до ста ракет. Фактически раз, два раза в неделю враг бил, но очень массированно.

Сейчас меньше летит ракет, дронов не меньше, но они комбинируются с ракетами. Летит меньше именно ракет, но частота ударов увеличена. Говорит о том, что враг, вероятно, имел определенную паузу в весенний период и где-то накопил запас ракет. Потому что, к сожалению, они их изготавливают", - сказал спикер.

Детали

Игнат напомнил, что по информации Генерального управления разведки Минобороны Украины, россияне могут изготавливать несколько десятков ракет различных типов на своих мощностях. В связи с этим, отметил спикер, нужно "усиливать" те санкции, которые уже объявлены, поскольку они могут прекратить производство оружия в россии.

Отвечая на вопрос журналиста о целях атаки, осуществленной сегодня на Киев, Игнат подчеркнул, что цели рф "давно определены", и страна-агрессор "всегда наносит по столице много ударов".

"Они (войска рф, - ред.) хотят уничтожить прежде всего западное вооружение, которое нам предоставляет сегодня коалиция стран, которая поддерживает Украину. Но не забывайте, что объекты инфраструктуры тоже среди приоритетов. Другие цели - стратегически важные объекты государства, а в Киеве их довольно много... К счастью, мы сейчас не узнаем, какие были цели врага, потому что ракеты сбиваются высоко в небе. Определить сейчас, куда должна была прилететь та или иная ракета невозможно", - подытожил спикер.

Ранее

В Киевской ОГА сообщили о ракетной атаке и работе ПВО. В Киеве, Киевской и ряде других областей была объявлена воздушная тревога.  

КГВА сообщила о падении обломков в Оболонском и Подольском районах Киева. Также были взрывы в Деснянском районе столицы, работала ПВО.

На данный момент известно об одном раненом в результате атаки.

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