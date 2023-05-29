Пошла серьезная активизация ракетных атак рф - спикер Воздушных сил ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Сейчас наблюдается "серьезная активизация" российских ракетных атак, которая показывает, что враг, вероятно, имел паузу в весенний период, которую использовал для накопления ракет. Об этом во время брифинга сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает корреспондент УНН.
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"Я бы сказал, что пошла серьезная активизация. Нас не менее интенсивно атаковал враг осенью и зимой. Были активные атаки, целью врага было уничтожить инфраструктуру, и там летело до ста ракет. Фактически раз, два раза в неделю враг бил, но очень массированно.
Сейчас меньше летит ракет, дронов не меньше, но они комбинируются с ракетами. Летит меньше именно ракет, но частота ударов увеличена. Говорит о том, что враг, вероятно, имел определенную паузу в весенний период и где-то накопил запас ракет. Потому что, к сожалению, они их изготавливают", - сказал спикер.
Детали
Игнат напомнил, что по информации Генерального управления разведки Минобороны Украины, россияне могут изготавливать несколько десятков ракет различных типов на своих мощностях. В связи с этим, отметил спикер, нужно "усиливать" те санкции, которые уже объявлены, поскольку они могут прекратить производство оружия в россии.
Отвечая на вопрос журналиста о целях атаки, осуществленной сегодня на Киев, Игнат подчеркнул, что цели рф "давно определены", и страна-агрессор "всегда наносит по столице много ударов".
"Они (войска рф, - ред.) хотят уничтожить прежде всего западное вооружение, которое нам предоставляет сегодня коалиция стран, которая поддерживает Украину. Но не забывайте, что объекты инфраструктуры тоже среди приоритетов. Другие цели - стратегически важные объекты государства, а в Киеве их довольно много... К счастью, мы сейчас не узнаем, какие были цели врага, потому что ракеты сбиваются высоко в небе. Определить сейчас, куда должна была прилететь та или иная ракета невозможно", - подытожил спикер.
Ранее
В Киевской ОГА сообщили о ракетной атаке и работе ПВО. В Киеве, Киевской и ряде других областей была объявлена воздушная тревога.
КГВА сообщила о падении обломков в Оболонском и Подольском районах Киева. Также были взрывы в Деснянском районе столицы, работала ПВО.
На данный момент известно об одном раненом в результате атаки.
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